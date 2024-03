Arezzo, la savinese Italfimet al convegno MetalTech Evolve

Aziende, professionisti e docenti a confronto sulle evoluzioni del settore della moda in termini di industria 4.0 e sostenibilità. Venerdì 15 marzo è in programma un incontro dal titolo “MetalTech Evolve” che troverà il proprio cuore nella condivisione delle esperienze di alcune delle principali realtà toscane impegnate nell’innovazione e nello sviluppo dei processi produttivi, tra cui la Italfimet di Monte San Savino che illustrerà i più recenti progressi nei trattamenti galvanici. La finalità del workshop, ospitato dalla sala convegni del Novotel di Firenze, è di attivare un confronto e un approfondimento tra i diversi protagonisti della filiera della creazione degli accessori in metallo per l’alta moda, presentando tecnologie e buone pratiche per far fronte alle evoluzioni del mercato in un’ottica anche di economia circolare e ecosostenibilità.

L’incontro sarà aperto dall’introduzione dal titolo “Industria 4.0 per il settore della produzione di accessori metallici per l’alta moda: tecnologie abilitanti e maturità tecnologica delle imprese della Toscana” a cura del professor Rinaldo Rinaldi dell’Università degli Studi di Firenze, poi la parola spetterà alle quattro aziende coinvolte negli interventi: Italfimet, Caurum, Maker House e Logic Automation System. Lo specifico compito della Italfimet sarà di parlare di innovazioni di processo, efficientamento e sviluppo ecosostenibile nei trattamenti galvanici tra chimica, impiantistica e elettronica attraverso le parole dell’ingegner Alessandro Matteini, del progettista software Alessandro Silli e dell’ingegner Daniele Rapisarda (esperto in industria 4.0 e consulente tecnico della stessa Italfimet). Recuperare e riutilizzare saranno le parole chiave degli interventi orientati a spiegare come ottimizzare l’utilizzo delle materie prime e diminuire gli sprechi, perseguendo significativi risparmi e generando valore: l’azienda savinese, in quest’ottica, è impegnata nell’innovazione anche degli impianti di recupero di metalli preziosi per la reimmissione nel ciclo produttivo e dei processi senza utilizzo di sostanze tossiche per tutelare l’ambiente e la salute dei lavoratori. Le parole dei tre relatori saranno sostenute da una dimostrazione tecnica condotta attraverso un sistema con vasca galvanica e software di gestione per perseguire standard di tracciabilità e efficientamento energetico attraverso l’interconnessione di diverse fasi del processo. «Economia circolare e sostenibilità dei processi sono oggi priorità assolute – spiega Diego Liberatori, responsabile commerciale estero della Italfimet. – Siamo orgogliosi di essere stati coinvolti in questo workshop che configura un’occasione di confronto, aggiornamento e approfondimento su come sviluppare soluzioni di industria 4.0 nella produzione degli accessori in metallo con il coinvolgimento di aziende impegnate in diversi settori che condivideranno le rispettive esperienze con imprenditori, professionisti e tecnici in rappresentanza di grandi brand del mondo dell’alta moda».