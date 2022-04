AMBIENTE – Lucca 2030: un convegno e un’eco maratona per lo sviluppo sostenibile

Lucca sostenibile e green. L’appuntamento per la condivisione delle buone pratiche per raggiungere i 17 obiettivi indicati dall’Agenda Onu 2030 è giovedì 28 aprile, dalle 9.30 alle 12, al Baluardo San Regolo, con il convegno e il dibattito “Lucca 2030: percorso per uno sviluppo sostenibile”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Lucca, insieme a Lucca Rinnovabile e Agenda 2030 e vede la collaborazione di Ascit, Sistema Ambiente, Geal, E.R.I.C.A. soc. coop., Aica, Keep Clean and Run for Peace e Let’s clean up Europe!.

Il convegno, inoltre, farà da apripista per la Keep Clean and Run for Peace, l’eco-maratona ambientale durante la quale i partecipanti, oltre a correre, raccoglieranno i rifiuti che troveranno abbandonati sul territorio e lungo il percorso.

Il dibattito, che servirà proprio per raccontare e condividere le buone pratiche messe in campo per lo sviluppo sostenibile, si aprirà con i saluti istituzionali di Monia Monni, assessora regionale all’ambiente, di Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca, e Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca. A seguire interverranno Tiziano Pieretti, vicepresidente con delega alle politiche energetiche Confindustria Toscana Nord, Giulio Sensi, presidente di Geal, Giulia Pacini, Lucense, Simona Serina, coordinatrice pedagogica del Comune di Lucca, lo chef Stefano De Ranieri, Giovanni Ciniero, presidente Consorzio Forestale di Villa Basilica e Bianca e Simone Biagini, la coppia formata da papà e figlia ideatrice della “Mezz’ora Verde”.

A moderare l’incontro sarà il dottor Roberto Cavallo, divulgatore ambientale e amministratore delegato della società cooperativa Erica.

A seguire sarà presentata la “Keep Clean and Run for Peace”, la corsa ecologica più lunga del mondo: un’iniziativa che unisce ambiente, cura del territorio e amore per lo sport.