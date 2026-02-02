Arezzo, la Chimera Nuoto forma i nuovi professionisti del salvataggio

La Chimera Nuoto forma i nuovi professionisti del salvataggio. Mercoledì 4 febbraio prenderà il via il nuovo corso per Assistenti Bagnanti della FIN – Federazione Italiana Nuoto che, ospitato dai locali del Palazzetto del Nuoto di Arezzo, prevederà un’alternanza tra lezioni pratiche e teoriche, terminando con l’acquisizione di un titolo professionale di merito che offrirà molteplici opportunità lavorative nei settori sportivo, civile e militare in seguito agli esami conclusivi di mercoledì 27 maggio. Le lezioni sono rivolte a studenti e a nuotatori con più di sedici anni di età, con incontri settimanali in orario pomeridiano in cui i partecipanti apprenderanno tutte le competenze utili per salvare vite in mare, in piscine o in altri ambienti acquatici.

Gli Assistenti Bagnanti sono le figure preposte a prevenzione, sorveglianza e salvataggio in caso di pericolo, dunque devono possedere abilità tecniche di nuoto, di nuoto di salvamento e di primo soccorso affiancate da solide conoscenze normative, mediche e sociali per garantire un pronto intervento. Il percorso formativo affronterà in modo progressivo tutte le principali tecniche operative del salvamento acquatico a partire dalle diverse nuotate di avvicinamento e soccorso alle prese di trasporto collaborative e di bloccaggio, fino ai recuperi dall’acqua e ai trasporti a terra. Un particolare approfondimento sarà dedicato anche ai tuffi, alle tecniche di galleggiamento e sostegno, alla fase subacquea e all’utilizzo delle attrezzature di salvataggio in piscina e in mare, infine il corso comprenderà anche le procedure di primo soccorso, rianimazione cardio-polmonare e gestione del traumatizzato. Esercitazioni e prove pratiche anticiperanno invece l’esame finale dove verrà verificata la padronanza dei diversi ambiti pratici e teorici a garanzia di una preparazione conforme agli standard della Federazione Italiana Nuoto, potendo così gettare le basi per iniziare a lavorare già nell’estate del 2026. Il programma del corso farà affidamento su un gruppo di docenti multiprofessionale con il coordinamento di Carlo Orselli, le competenze mediche della dottoressa Nicoletta Martini, le competenze natatorie del dottor Marco Licastro e la collaborazione del direttore sportivo della Chimera Nuoto Marco Magara. Per partecipare è obbligatorio il possesso o il conseguimento entro la fine del corso del brevetto BLSD – Basic Life Support Defibrillation; per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 333/49.53.718 o scrivere a marcolicastro@chimeranuoto.it.