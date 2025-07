Reggello, un nuovo spazio per i giovani e per la comunità: nasce il Tosi Bosco Park

Sabato 12 luglio è stato inaugurato il Tosi Bosco Park, l’area sportiva nel cuore della frazione di Tosi restituita alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione.

L’intervento, interamente finanziato dal Comune con un quadro economico complessivo pari a 150.000 euro, ha interessato l’ex area tennis di Tosi con l’obiettivo di trasformarla in uno spazio multifunzionale e accessibile, pensato per ospitare attività sportive, momenti di socialità e iniziative rivolte in particolare alle nuove generazioni. I lavori, avviati ufficialmente il 24 gennaio 2025 e conclusi il 9 luglio dopo una proroga legata al maltempo e a opere aggiuntive di variante, sono stati realizzati all’interno del progetto di rigenerazione urbana promosso dall’Amministrazione.

Sull’edificio esistente sono stati eseguiti interventi radicali: sono state demolite le vecchie murature interne per ricavare nuovi spazi funzionali, tra cui servizi igienici accessibili e due docce a servizio delle attività sportive. L’intera struttura è stata rinnovata con la posa di nuove pavimentazioni, il rifacimento degli intonaci, la sostituzione completa degli infissi e la riparazione della copertura. Sono stati inoltre realizzati un nuovo impianto termico, un impianto per lo smaltimento dei reflui e la sistemazione del resede esterno, con marciapiedi e camminamenti che collegano l’edificio al campo da gioco.

L’intervento ha interessato anche la parte sportiva: è stato completamente rifatto il sottofondo del campo, installato un sistema di drenaggio per l’acqua piovana, posato un nuovo manto in erba sintetica e montate le porte da calcetto. Il campo è stato infine predisposto per l’installazione delle reti da tennis e pallavolo, così da consentirne un utilizzo polivalente.

«Siamo davvero orgogliosi di restituire ai cittadini di Tosi un’area sportiva e ricreativa all’altezza delle loro aspettative – dichiara il Sindaco Piero Giunti – Il Tosi Bosco Park non è solo un campo da gioco, ma un luogo di incontro, socializzazione e benessere per tutta la comunità. È un investimento che guarda ai giovani, allo sport e alla qualità della vita nelle nostre frazioni».

«Il progetto ha richiesto un impegno tecnico e amministrativo importante – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Tommaso Batignani – Siamo riusciti a valorizzare una struttura esistente, riqualificandola integralmente e rendendola finalmente accessibile, sicura e multifunzionale. Un intervento concreto, che risponde ai bisogni di Tosi e della sua comunità».