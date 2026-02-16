Arezzo, Gemma Fabbriciani finalista nel salto triplo ai Campionati Italiani Indoor

Gemma Fabbriciani in finale ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera. La portacolori dell’Alga Atletica Arezzo, nata nel 2009, è scesa in pedana ad Ancona nel salto triplo tra le Allieve dove è riuscita ad assestarsi tra le giovani promesse del panorama nazionale con un’ottima prestazione di 11.60 metri che è valsa il sesto posto tricolore. Questo risultato ha permesso di vivere le emozioni della cerimonia di premiazione riservata alle prime otto atlete d’Italia, certificando l’impegno, la costanza e la determinazione nel percorso di miglioramento tecnico impostato insieme al tecnico Paolo Tenti. Tra le ventisette qualificate nel salto triplo ai Campionati Italiani Indoor era presente anche Flavia Matteucci del 2010 che, al primo anno in categoria, ha ben figurato con 10.92 metri.

Il fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo è stato ulteriormente arricchito dalla partecipazione ad altre tre manifestazioni regionali in cui sono state festeggiate cinque medaglie. Una prova di altissimo livello ha visto per protagonista Elena Vella del 2008 che ha gareggiato a Firenze nel campionato toscano Juniores dove ha conquistato un doppio argento nel salto in alto con 1.53 metri e nel salto triplo con 10.70 metri, siglando in entrambi i casi i suoi nuovi record personali. Alla seconda tappa dei campionati invernali di lanci di Livorno è invece emersa Sofia Palmieri del 2007 che ha meritato il terzo posto del podio nel martello da 4 kg tra le Juniores con la misura di 38.66 metri. Questo prospetto dei risultati registra anche una doppietta di Mattia Falciani del 2012 che, al Meeting Indoor Salti di Firenze dei Cadetti, ha confermato il suo ottimo momento di forma con due record personali che sono valsi l’oro nel salto in alto con 1.80 metri (con un vantaggio di quattordici centimetri dal secondo) e l’argento nel salto in lungo con 5.65 metri. L’atleta dell’Alga Atletica Arezzo ha centrato entrambe le medaglie a confronto con avversari di un anno più grandi, dimostrando personalità, maturità agonistica e ulteriori margini di crescita in prospettiva futura.