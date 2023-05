Versilia Photo Fest, la seconda edizione il 24 e 25 giugno a Lido di Camaiore

Si sono appena concluse le iscrizioni al secondo concorso fotografico del Versilia Photo Fest, la manifestazione organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia in collaborazione con Leaf Creations, dedicata al mondo della fotografia che tornerà ad animare Lido di Camaiore il 24 e 25 giugno.

“Siamo felici dei risultati del concorso fotografico della seconda edizione del Versilia Photo Fest -dichiara Carlo Alberto Carrai Presidente del Consorzio – fondamentale l’aiuto di Leaf Creation! Lido di Camaiore sarà come lo scorso anno il cuore della manifestazione con le premiazioni, i talk show, le mostre fotografiche itineranti e workshop”.

Oltre 500 gli scatti provenienti da tutta Italia da Bologna a Milano, da Ancona a Roma e dall’estero come Londra e Parigi, che nelle 9 categorie (street photography, architetture e urban space, natura, travel, digital art, sezione Versilia, urbex photography, landscape e foto aerea) gareggeranno per contendersi il premio di 500 euro che andrà al vincitore assoluto e i tanti altri premi in materiali fotografici messi in palio. La giuria tecnica è già a lavoro per individuare i finalisti.

Come l’anno scorso le foto dei vincitori, degli eventuali menzionati e meritevoli di esposizione stampati su supporti di alta qualità forniti da Canson Infinity saranno esposte alla Galleria Europa mentre negli spazi dedicati presso le sale dell’Hotel Capri e Il Grand Hotel Riviera e negli stabilimenti balneari che hanno aderito con entusiasmo offrendo spazi espositivi suggestivi diversi dal solito verranno montate alcune mostre come quella del gruppo di Genova Zena Shoot e una personale di Enrico Bagnoli di Livorno vincitore assoluto dell’edizione 2022 del concorso fotografico Versilia Photo Fest

Sarà dunque possibile ammirare meravigliosi scatti presso il Bagno Franca 1, Eugenia, Paradiso, Buonamici, Venezia, Tucano il Bagno e Grazia.

E ancora escursioni, laboratori, talk, mercato artigianale e stand di settore.

La manifestazione è patrocinata da Ambito Turistico Versilia, Parco Alpi Apuane, Comune di Camaiore, di Massarosa, di Viareggio e di Seravezza e realizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia in stretta con Michela Benedetti e Paolo Pucci di Leaf Creations.

Sponsor della manifestazione PhotoFuture Distribution, LeoFoto Italia e Haida Italia.