Arezzo, donato materiale per la riabilitazione dei bambini con disturbi del neurosviluppo

Materiali per la riabilitazione dei bambini con disturbi del neurosviluppo sono stati donati alla UOP riabilitazione Funzionale SMIA di Arezzo dal gruppo Fratres di Rigutino. Materiali che i professionisti della riabilitazione che svolgono la loro attività presso l’Unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza di Arezzo impiegheranno con i bambini seguiti nella sede del Parco del Pionta.

«I materiali donati – spiega la dott.ssa Valentina Scali, direttrice della UOP RF SMIA Area provinciale Aretina – sono strumenti che verranno utilizzati nella presa in carico abilitativa precoce fisioterapica di piccoli pazienti con disturbi neurologici o con ritardo neuromotorio. Grazie all’utilizzo di questi materiali, che sono rappresentati da box di varie dimensioni, tavole e cubi in legno, il professionista della riabilitazione avrà l’opportunità di svolgere varie attività per favorire l’acquisizione di specifiche competenze neuro-motorie e promuovere il massimo sviluppo delle abilità motorie del bambino in linea con il potenziale neuroevolutivo individuale».

«La precocità dell’intervento e il coinvolgimento dei genitori nel percorso abilitativo del bambino – sottolinea Valentina Scali – rappresentano la chiave per il successo e fanno da corollario all’attività svolta dal professionista in ambulatorio. La proposta di donazione del Gruppo Fratres è stata, quindi, accolta dai professionisti con entusiasmo e con profondo senso di riconoscenza poiché ci ha consentito di inserire nuove attività riabilitative a favore dei piccoli utenti in carico al servizio».