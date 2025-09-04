Arezzo, cinque pomeriggi in piscina dedicati al nuoto artistico

Cinque pomeriggi in piscina dedicati alla scoperta del nuoto artistico. Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo ospita un corso gratuito dove bambine e ragazze dai sei ai quattordici anni, a partire da mercoledì 17 settembre, potranno mettersi alla prova in uno sport acquatico che combina nuoto, ginnastica e danza per arrivare a creare esercizi coreografici a tempo di musica. L’iniziativa è motivata dal doppio obiettivo di promuovere sul territorio il nuoto artistico, disciplina precedentemente conosciuta come nuoto sincronizzato, e di avvicinare nuove atlete all’attività per sviluppare ulteriormente un movimento che trova il proprio fulcro nella partecipazione a varie competizioni regionali con la squadra della Chimera Nuoto.

Il corso è in programma ogni mercoledì tra le 17.00 e le 18.45 fino al 15 ottobre e sarà tenuto da uno staff tecnico ormai consolidato che verrà nuovamente coordinato da Karina Taveras (in passato atleta della nazionale della Repubblica Dominicana di nuoto sincronizzato), con il supporto organizzativo di Marco Magara. Il ciclo di lezioni, promosso dalla Sport Service in sinergia con la Chimera Nuoto, prevederà un percorso progressivo in cui sarà prima valutato il livello natatorio individuale per l’inserimento nei diversi gruppi sportivi e poi sarà possibile vivere i primi passi per realizzare coreografie individuali o collettive. L’allenamento in vasca prevede l’insegnamento di figure, posizioni ed esercizi dove vengono allenate diverse parti del corpo per sviluppare tecnica, eleganza, grazia e ritmo, arrivando così a preparare performance da presentare poi nelle diverse manifestazioni sportive. La partecipazione al corso è completamente gratuita e non richiede alcuna esperienza pregressa, con un’attività che è rivolta sia a chi desidera muovere i primi passi in piscina sia a chi ha già praticato nuoto e vuole avvicinarsi a una disciplina nuova e spettacolare. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a chimerareception@gmail.com o recarsi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto in viale Gramsci.