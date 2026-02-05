A Taste i terroir dei Fratelli Bonacchi, riferimento imperdibile per gli appassionati del caffè

Se il Taste di Firenze racconta e interpreta le eccellenze dell’enogastronomia contemporanea non può che concedere spazio anche a Fratelli Bonacchi caffè di terroir, che alla 19esima edizione presenta una gamma di caffè ancora più ampia con l’obiettivo di diffondere il concetto di terroir agli addetti ai lavori e cambiare il paradigma: “Non c’è solo un caffè ma tanti caffè, tutti diversi, tutti buoni, tutti tracciabili con cui si può costruire una carta dei caffè e rivoluzionare il modo di concepire e servire la bevanda più amata al mondo”.

Quella di Sandro e Samuele Bonacchi è la storia di una torrefazione di Quarrata, nel Pistoiese, che affonda le radici negli anni ’50 e si è evoluta fino a vantare nel proprio portfolio un’importante gamma di caffè di terroir, alcuni dei quali appartenenti alla Slow Food Coffee coalition. La filosofia di riferimento trova ispirazione in alcuni concetti chiave: approccio agricolo ecologico e socialmente responsabile, conoscenza profonda di piantagioni e farmer, organizzazione di tutte le filiere “dal seme alla tazza”. La mission è migliorare in modo costante la consapevolezza di baristi, ristoratori e consumatori attraverso proposte di caffè “buoni, puliti e giusti”. Ogni appuntamento diventa così utile per il mondo dell’ospitalità e della ristorazione al fine di rendere il caffè protagonista del menù o dello scaffale con una propria carta dedicata.

Sono gli stessi baristi e ristoratori, formati da ambassador specializzati, a diventare Aromateller, sommelier del caffè, e a raccontarne il flavore, ovvero le percezioni organolettiche di aromi, gusti e corpo. Dal 7 al 9 febbraio al padiglione centrale del Taste, piano terra (U / 15), Fratelli Bonacchi metterà a disposizione di buyer, appassionati e visitatori tutti i 13 caffè in estrazione dell’innovativo sistema Ten che esalta alcuni terroir unici di Brasile, El Salvador, Etiopia, Honduras, India, Messico come punto di partenza per arrivare a ottenere cialde in carta da 10 grammi di caffè (il 40% in più di dose classica) e garantire la migliore espressione del terroir in tazza.

Sabato 7 febbraio dalle 19.30 lo spazio Trek di Manifattura Tabacchi in via delle Cascine 35 ospita l’atteso A+B= C², l’esclusivo appuntamento Fuori di Taste, dove Amedei e Bonacchi rivelano insieme la formula del piacere “all’ennesima potenza”, il connubio perfetto tra cioccolato e caffè, entrambi con un assortimento di prodotti dai flavori distintivi e ben riconoscibili grazie al contatto diretto con i terroir di origine, a una filiera controllata di selezione delle materie prime, a processi di tostatura e preparazione del prodotto unici. Fratelli Bonacchi concerta così con una delle aziende di cioccolato più premiate al mondo e vincitrice del maggior numero di Golden Bean presso la Academy of Chocolate di Londra.