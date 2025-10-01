A Livorno il Forum nazionale dell’ Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia 

Il 3 e 4 ottobre 2025 Livorno ospita, presso il Teatro Goldoni, il Forum Nazionale “A 50 anni dalla riforma del diritto di famiglia”, organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONDIF). Sono attesi circa 400 avvocati provenienti da tutta Italia

L’evento, realizzato con la compartecipazione del Comune di Livorno e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, del Consiglio Nazionale Forense e dell’Accademia Navale, rappresenta un’occasione di riflessione e confronto tra accademici, magistrati e avvocati per celebrare e analizzare uno dei passaggi più innovativi della storia giuridica e sociale italiana.

L’importante iniziativa è stata presentata a Palazzo Comunale, alla presenza del Sindaco, da Cecilia Gradassi, Claudio Cecchella e Cinzia Genovesi, rispettivamente Presidente sezione Livorno, Presidente Nazionale e Referente Regione Toscana dell’Associazione ONDIF.

Cinquant’anni fa, con la legge n. 151/1975, veniva infatti approvata la riforma del diritto di famiglia, rivoluzionando l’assetto normativo precedente e segnando una svolta fondamentale verso la parità tra i coniugi, la tutela dei figli e l’affermazione di nuovi principi di eguaglianza, solidarietà e responsabilità all’interno della famiglia. Tra gli interventi più significativi, in attuazione dell’art. 29 Cost., vi era l’abolizione della figura del “capo famiglia” e, dunque, l’introduzione del principio della parità tra uomo e donna all’interno del matrimonio; vi era anche l’inizio del percorso che avrebbe, poi, condotto all’attuale equiparazione tra figli nati all’interno e fuori da un rapporto matrimoniale (non si parlava più di figli illegittimi ma di “figli naturali”). A mezzo secolo dalla sua approvazione, la riforma si conferma un pilastro della legislazione italiana, ma si confronta oggi con nuove sfide: la pluralità dei modelli familiari, le nuove forme di genitorialità, la parità di genere e la tutela dei diritti dei minori.

Il programma del Forum, attraverso sessioni tematiche e tavole rotonde, intende approfondire l’evoluzione normativa, l’impatto sociale della riforma e le prospettive future del diritto di famiglia.

Insieme al Presidente Nazionale Ondif Prof. Claudio Cecchella interverranno i più autorevoli esperti nazionali del settore. A portare i saluti istituzionali saranno il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Francesco Greco, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, Avv. Leonardo Biagi, il Presidente del Tribunale di Livorno, Dott. Luciano Costantini, l’Ammiraglio Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, e la Presidente della Sezione Livorno ONDIF, Avv. Cecilia Gradassi.

Il Forum è aperto a tutti gli operatori del diritto.