57° Rallye Elba-Trofeo Bardahl IRC, da oggi il via alle iscrizioni

Dopo la presentazione alla stampa e alle Autorità ricca di emozione dello scorso giovedì nella sede del Consiglio Regionale della Toscana, “sala affreschi” di Palazzo Pegaso in Firenze, con la giornata odierna il 57° Rallye Elba-Trofeo Bardahl, entra nel vivo, con l’apertura delle iscrizioni e ci sarà tempo sino al 17 aprile per aderire alla chiamata di Aci Livorno Sport e partecipare ad una delle competizioni su strada più iconiche al mondo.

In programma per il 26 e 27 aprile, prima prova dell’International Rally Cup, per la prima volta ospita la Mitropa Rally Cup, un avvincente Campionato che coinvolge, oltre all’Italia, Austria, Germania, Slovenia, Croazia e Ungheria con piloti che arrivano da tutta l’Europa. Si prosegue quindi a pensare il Rallye Elba come veicolo per la promozione dell’isola in un respiro di nuovo internazionale. Un aspetto, questo, determinante, generato dalla competizione, capace di generare un importante flusso di appassionati all’Elba, patrimonio di autentiche bellezze naturali, consentendole di proseguire a godere di una visibilità e di un ritorno di immagine di alto profilo oltre al beneficio per l’indotto ricettivo.

La sinergia di Aci Livorno con l’intera comunità elbana si riafferma dunque anche quest’anno, con la gara “moderna” che darà idealmente il via alla stagione turistica, per poi chiuderla con lo “storico” di settembre, due eventi che hanno sempre coniugato il territorio con lo spirito sportivo e la passione per l’automobilismo.

PORTOFERRAIO ANCORA FULCRO DELL’EVENTO

Portoferraio è confermata cuore pulsante della gara, con partenza e arrivo oltre al prevedere la Direzione di Gara, segreteria e sala stampa all’Hotel Airone, in Località San Giovanni, sulla strada che conduce a Porto Azzurro.

La parte orientale dell’isola sarà interessata dalla corsa nella prima giornata di gara, venerdì 26 aprile, con tre prove speciali, due delle quali vedono interessata Capoliveri mentre l’indomani, sabato 27 si correrà nella parte occidentale con il fulcro sul celebre e temuto Monte Perone, sfruttando altre quattro prove. Una soluzione adottata da tempo per non essere troppo invasivi con la normalità della vita elbana, i cui cittadini sono comunque sempre entusiasti di accogliere il “loro” rallye. Partenza da Portoferraio in Viale Elba dalle 17,00, poi appunto tre impegni cronometrati e ingresso al riordinamento notturno dalle 22,45.

Sabato 27 si riprenderà la sfida dalle 9,00 che conterà quattro nuovi impegni, per veder sventolare la bandiera a scacchi dell’arrivo dalle ore 16,00 nello stesso luogo.

IL PERCORSO: TRADIZIONE INSIEME AD ALCUNE NOVITA’

Nel dettaglio, sette le prove speciali previste in due giorni di gara, per 102,620 chilometri competitivi a fronte del totale di 268,650. I percorsi saranno quelli classici che offre l’isola, “piesse” conosciute a livello internazionale, impegnative ed avvincenti insieme, che sono da anni il teatro di duelli sia per la gara “moderna” che per lo “storico” di settembre, in un percorso che rispecchia la tradizione, non mancherà la novità: sarà la prova di Marciana Marina, prevista nel secondo giorno di gara. Si ripropongono le celebri prove del Monte Perone in direzione da nord verso sud, con la novità assoluta di un tratto di strada in uscita dall’abitato di Marciana Marina al via della prova chiamata “Marciana Marina-Marciana-Campo”, con partenza dal campo sportivo sulla SP25, in un tratto che non è stato percorso dalla gara per molti anni, una novità che ricorda gli indimenticabili anni ’80 della gara. Si giunge poi all’intersezione con la “Civillina”, strada già percorsa in tutte le edizioni recenti dei Rallies dell’Elba per arrivare fino alle porte di Marciana e poi a Poggio, dove si incontra con la PS “Due Mari”.

Novità anche per quanto riguarda lo “Shakedown”, in questo caso per coinvolgere sempre più Portoferraio. Si svolgerà in un tratto di strada della famosa prova “Colle Reciso”, ma in senso contrario allo sviluppo classico della prova. In sostanza si parte poco distanti dal quartier generale dell’evento, l’Hotel Airone, escludendo le abitazioni vicine. La soluzione è ottimale per i concorrenti e le loro squadre in quanto si è vicini al Parco di Assistenza.

AGEVOLAZIONI E CONVENZIONI PER TRAGHETTI E ALBERGHI

L’organizzazione comunica che nel sito internet della gara sono presenti già molte informazioni per gli interessati a partecipare, con anche le indicazioni per usufruire delle agevolazioni e convenzioni per viaggio in nave e sistemazioni alberghiere.

PROGRAMMA DI GARA

APERTURA ISCRIZIONI 26/03/2024

CHIUSURA ISCRIZIONI 17/04/2024

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK

Portoferraio c/o Hotel Airone

24/04/2024 ore 09.30 — 18.00

25/04/2024 ore 09.00 — 11.00

RICOGNIZIONI CON VETTURE DI SERIE

PS 1- 2- 3 24/04/2024 ore 17.30 — 22.00

PS 4-5-6-7 25/04/2024 ore 08.30 — 13.30

DISTRIBUZIONE TARGHE E NUMERI DI GARA

Portoferraio c/o Hotel Airone 24/04/2024 ore 09.30-18.00

Portoferraio c/o Hotel Airone 25/04/2024 ore 09.00-11.00

VERIFICHE SPORTIVE ANTE-GARA

Portoferraio Calata Mazzini c/o “La Gattaia”

25/04/2024 17.00-22.00

26/04/2024 09.00-11.00

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA

Portoferraio c/o Lungomare delle Ghiaie

25/04/2024 ore 17.30-22.30

26/04/2024 ore 09.00 -13.00

SHAKEDOWN

Via del Colle Reciso 26/04/2024 ore 09.00 – 14.00

BRIEFING

c/o Palco partenza – Viale Elba 26/04/2024 ore 15.30

PARTENZA

Portoferraio – Viale Elba 26/04/2024 ore 17.00

ARRIVO E PREMIAZIONE

Portoferraio – Viale Elba 27/04/2024 ore 16.00