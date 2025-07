Vino, una serata speciale alla Tenuta di Nozzole per Calici Sotto le Stelle 2025

Torna l’appuntamento più atteso dell’estate giunto quest’anno alla 3° edizione: Calici Sotto le Stelle 2025 !

Un’esperienza unica per tutti gli amanti del buon vino in un posto magico immerso tra vigne e ulivi, vini pregiati, sapori autentici e cielo stellato nella storica Tenuta di Nozzole, sulle colline di Greve in Chianti.

Le Tenute Folonari rappresentano un’eccellenza della tradizione vitivinicola e regalano un’esperienza unica in cui si potrà vivere il sogno toscano in tutte le sue sfumature e degustare liberamente più di 10 etichette tra le più rappresentative dell’azienda Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute.

Ad accompagnare i calici ci sarà l’Antica Macelleria Cecchini, che curerà l’aperitivo e la cena con grigliata di carne a vista, per un’esperienza gastronomica in perfetto stile toscano.

La serata si svolgerà il 10 Agosto 2025, con inizio alle ore 19.00, sulla terrazza panoramica che si affaccia sui vigneti della Tenuta di Nozzole per ammirare il tramonto e si protrarrà fino a mezzanotte sotto il cielo stellato di San Lorenzo.

A rendere il momento ancora più speciale e unico, la presenza di Giovanni Folonari, Presidente dell’azienda, che per l’occasione aprirà un’annata storica de Il Pareto 2003 Toscana IGT, per brindare insieme alla notte di San Lorenzo. A scaldare e rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, il sottofondo musicale con selezione in vinile di Simone Baga DJ e la presenza degli esperti della “Associazione Astrofili Fiorentini” che accompagneranno gli ospiti alla scoperta delle costellazioni e della luna.

Le sorprese però non finiscono qui! Durante la serata un fortunato ospite verrà premiato con una bottiglia in grande formato di una delle etichette più significative dell’azienda.

L“experience” innovativa che tocca il gusto e risveglia i sensi prevede:

degustazione libera di vino tra le etichette proposte per la serata

aperitivo toscano e grigliata di carne a buffet proposti dall’Antica Macelleria Cecchini

assaggio de Il Pareto Toscana IGT 2003 insieme al Presidente Giovanni Folonari

visita alla barricaia e cantina storica di Nozzole

osservazione costellazioni, luna e cielo stellato

DJ set con selezione musicale in vinile

“Lotteria stellata”: sorteggio di un grande formato tra le etichette più iconiche

Il costo è di € 75 per persona. Sono previste gratuità e riduzioni per ragazzi.

L’iniziativa è a numero chiuso pertanto chi è interessato è pregato di affrettarsi a prenotare online al seguente indirizzo: Visite e Degustazioni Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute (tenutefolonari.com)