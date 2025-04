Vigneto Toscana a Vinitaly: confronto su dazi, etichette allarmistiche e campagne terroristiche

Dazi, etichette allarmistiche e campagne terroristiche: il vino è costantemente sott’attacco. E i fendenti arrivano da più parti. Dagli Stati Uniti con il dazio imposto dal Presidente Donald Trump che rischia di infliggere un duro colpo alle cantine toscane che in quel mercato fanno affari d’oro (quasi 500 milioni) e dall’Europa che vorrebbe equiparare alle sigarette uno degli alimenti sinonimo di benessere e salute anche per il mondo medico e scientifico, applicando alert “salutistici” sui colli delle bottiglie con messaggi terroristi del tipo “il vino nuove gravemente alla tua salute” o “il vino fa venire il cancro”. Una direzione, quella di far passare la bevanda millenaria della cultura mediterranea come un prodotto nocivo, che rientra nella stessa strategia dei cibi realizzati in provetta per favorire la concentrazione nelle mani di pochi moderni oligarchi della produzione di cibo. Ma anche per indebolire un settore dell’agroalimentare Made in Italy che non ha rivali sui mercati.

Attacchi, strategie e contraddizioni che saranno al centro dell’incontro in programma lunedì 7 aprile (ore 16.45) a Casa Coldiretti in occasione dell’incontro promosso da Vigneto Toscana dal titolo “In vino veritas. Elementi per una sana alimentazione del vino” con medici, viticoltori e istituzioni. All’incontro partecipano in qualità di relatori Francesco Ferrari (Presidente Consulta Nazionale Vino Coldiretti), Riccardo Velasco (Direttore Unità di Radioterapia Oncologica), Lorenzo Livi (Direttore dell’Unità di radioterapia oncologica all’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze), Stefania Saccardi (Vicepresidente Regione Toscana e Assessore all’Agricoltura), Letizia Cesani (Presidente Vigneto Toscana). Modera i lavori Angelo Corsetti (Direttore di Coldiretti Toscana).

Vigneto Toscana è l’associazione dei viticoltori di Coldiretti Toscana che raduna oltre cento cantine regionali.