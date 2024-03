Sanità, corsi per personale ospedaliero contro le infezioni correlate all’assistenza

Contro le infezioni che si possono contrarre in ospedale, spesso dovute a batteri resistenti agli antibiotici, e per il miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle cure erogate ai pazienti, la Toscana mette in campo anche la formazione. Lo fa utilizzando i fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. L’ideazione dei corsi, che ha previsto l’istituzione di una cabina di regia e di un comitato scientifico, la produzione di materiale didattico e l’attivazione di un gruppo di lavoro per misurare l’impatto dei risultati è partita a settembre 2022 e a novembre del 2023 la giunta ha dato il via libera al progetto. I primi corsi sono partiti a febbraio e proseguiranno per i prossimi due anni. Saranno in parte svolti con modalità di formazione a distanza e in parte in aula, con una formula studiata in collaborazione con la rete di simulazione regionale.

L’obiettivo è arrivare a formare ventimila operatori sanitari e socio sanitari che lavorano negli ospedali del sistema sanitario regionale nell’ambito della prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza.

“E’ stato un lavoro di squadra, portato a termine rispettando ampiamente le scadenze imposte dall’Unione europea. Grazie alle risorse andiamo a migliorare le competenze dei nostri operatori in un ambito che rappresenta una delle sfide del futuro dei sistemi sanitari”, commenta l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini.

I finanziamenti sono quelli della nota missione 6 rivolti allo sviluppo di competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale degli ospedali del sistema sanitario. L’attuazione della misura è stata affidata dalla Regione ad Estar, ente tecnico di supporto, e al Formas, laboratorio regionale per la formazione sanitaria istituito nel 2006.