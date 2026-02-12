Valdichiana Designer Village sostiene il Centro regionale per l’epilessia dell’Ospedale di Perugia

In occasione della Giornata Mondiale dell’Epilessia, celebrata il 9 febbraio 2025, l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ha inaugurato la nuova area dedicata all’accoglienza del bambino e del giovane adulto e l’ambulatorio della transizione dall’età evolutiva all’età adulta, all’interno del Centro regionale per l’epilessia situato in Neurofisiopatologia.

All’inaugurazione erano presenti la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Massimiliano Marianelli, il Direttore Generale Antonio D’Urso, insieme alla Direttrice Sanitaria Simona Carosati e alla Direttrice Amministrativa Maria Chiara Innocenti.

L’allestimento dell’area di accoglienza pediatrica è stato realizzato grazie al supporto incondizionato di Valdichiana Designer Village, rappresentato dal Center Manager Riccardo Lucchetti e della libreria Giunti al Punto, oltre a Ottica Zoom. Un contributo concreto che testimonia l’attenzione verso il territorio e il sostegno a progetti ad alto valore sociale e sanitario.

«Sostenere iniziative che migliorano la qualità dell’accoglienza e dell’assistenza sanitaria – dichiara Riccardo Lucchetti, Center Manager di Valdichiana Designer Village – significa investire nel benessere delle persone e delle famiglie. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di uno spazio pensato per i più giovani e per accompagnarli in un percorso di cura che richiede sensibilità, continuità e attenzione».

Nel pomeriggio, presso la sala Montalcini, si è svolto il convegno interaziendale “I progetti interdisciplinari per la gestione dei pazienti con epilessia in Umbria”, promosso dal Gruppo scientifico umbro di Neurologia, Neurofisiopatologia e Neurochirurgia. Numerosi gli interventi di specialisti del settore, che hanno approfondito i temi dell’integrazione tra ricerca e clinica, della gestione del neonato con crisi epilettiche, dell’approccio neurochirurgico e del nuovo ambulatorio dedicato alla transizione dei giovani adulti.

La professoressa Cinzia Costa, direttrice di Neurofisiopatologia e responsabile del Centro regionale per l’epilessia, ha sottolineato l’importanza di un approccio multidisciplinare:

«L’epilessia non è solo una malattia, ma una realtà che coinvolge le persone in maniera complessa e variegata. Nel nostro ospedale è attivo un percorso multidisciplinare che assicura una presa in carico del paziente dalla nascita all’età adulta. Diffondere la conoscenza e investire nella ricerca significa costruire un futuro con maggiori opportunità di cura e inclusione».

Durante la mattinata è stato attivo anche un punto informativo in collaborazione con l’Ordine TRSM e PSTRP Umbria, dove medici e tecnici sanitari di neurofisiopatologia hanno effettuato dimostrazioni pratiche sulla gestione delle crisi epilettiche in età pediatrica e adulta.

Per Valdichiana Designer Village, la partecipazione a questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di responsabilità sociale d’impresa, con l’obiettivo di sostenere progetti che generano valore per il territorio e per la comunità, promuovendo la cultura dell’inclusione e della solidarietà.