AREZZO – L’uovo di Piero della Francesca torna a Sansepolcro

E’ stata inaugurata due giorni fa, sopra l’Arco della Pesa a Sansepolcro, l’opera “L’uovo di Piero della Francesca” realizzata dall’artista Franco Alessandrini.

Si tratta della reinterpretazione dell’uovo dipinto da Piero della Francesca nella “Pala Brera”. L’istallazione ha avuto il patrocinio del Comune di Sansepolcro, il sostegno dell’Associazione Culturale “Il Vessillo di Piero della Francesca”, del Gruppo Sbandieratori Sansepolcro, di Ingram e Banca di Anghiari e Stia

“L’uovo è l’elemento simbolico per antonomasia. Da sempre l’umanità lo ha reso oggetto delle proprie riflessioni nella religione e nella cosmologia, per dare una risposta ai quesiti sulla nascita dell’universo e l’origine della vita – commenta l’assessore alla Cultura Francesca Mercati – In questo senso è stato spesso rappresentato nelle opere d’arte. Forte è il richiamo alla “Pala Brera” di Piero della Francesca, che è forse la più celebre rappresentazione dell’uovo, dove lo stesso incarna la divinità, rappresentata dal bambino che sarà poi il Cristo. Da qui, la simbologia della Resurrezione, fortemente legata a Sansepolcro. La città e l’amministrazione comunale sono onorati di questo dono da parte del Maestro Alessandrini. E’ visibile a tutti nella zona del centro storico vocata alla musealità”.