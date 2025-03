Università di Firenze, un incontro sull’Europa e gli scenari dopo le elezioni in Germania

Quali scenari si aprono in Europa dopo le elezioni tedesche che hanno visto l’affermazione dei cristiano-democratici di Friedrich Merz, la netta sconfitta dei socialdemocratici di Olaf Scholz e l’ascesa tumultuosa del partito di estrema destra Alternative für Deutschland ?

Se ne parla nella Open Lecture dal titolo “Germany and Europe: What to expect after the Elections?”, in programma giovedì 6 marzo all’Università di Firenze con Timm Beichelt dell’European University Viadrina di Francoforte sull’Oder (ore 10 – Campus delle Scienze Sociali di Novoli, Edificio D15, aula 005).

Beichelt è il coordinatore del progetto europeo ValEUs – Jean Monnet Policy Network a cui partecipa l’Università di Firenze: il network di ricerca analizza la contestazione dei valori dell’Unione europea nell’ambito delle relazioni internazionali.

L’incontro, che si terrà in lingua inglese ed è organizzato in collaborazione con l’Associazione Alumni della Cesare Alfieri, sarà introdotto dai saluti del Console Onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze Federico Di Salvo e del direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Ateneo fiorentino Alessandro Chiaramonte. Presiederà l’incontro Laura Leonardi, del Comitato direttivo di ValEUs; interverrà anche Giorgia Bulli, ricercatrice Unifi di Scienza politica.