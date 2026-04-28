‘Toscana Tech on the road’, iscrizioni aperte alla quarta edizione fino al 18 maggio

Aperto da pochi giorni l’avviso (che scadrà il prossimo 18 maggio) per partecipare alla quarta edizione di ‘Toscana Tech on the road’, in programma a San Francisco dal 28 settembre al 2 ottobre 2026. La missione si terrà a Casa Toscana, l’hub finanziato dal Consiglio regionale per sostenere e promuovere le start-up e le iniziative imprenditoriali più innovative nel cuore della Silicon Valley. I posti disponibili sono 15.

“Prosegue con soddisfazione – commenta l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras – l’esperienza di ‘Toscana tech on the road’, che negli anni si è consolidata come grande opportunità di sviluppo e crescita per le imprese innovative toscane. L’obiettivo, anche quest’anno, è mettere in contatto le nostre realtà produttive con l’ecosistema della Silicon valley, che continua ad essere uno degli snodi strategici della ricerca e del trasferimento tecnologico a livello mondiale. Al contempo si consolida il rapporto istituzionale della Regione Toscana con Innovit, il centro di innovazione del Ministero degli affari esteri, e con il Consolato generale d’Italia a San Francisco: partner imprescindibili per portare avanti e rinnovare edizione dopo edizione questo progetto”.

‘Toscana Tech on the road’ si rivolge a start up e MPMI innovative attive negli ambiti dell’IA, robotica, biotecnologie, cyber security, soluzioni per le industrie culturali e creative, meccanica, agritech,elettronica, servizi e digitalizzazione, ed altri settori ad alta tecnologia.

In fase di selezione un maggior punteggio sarà assegnato a: start up o PMI innovative iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese; imprese che hanno realizzato un fatturato annuale di almeno 200 mila euro secondo quanto registrato nell’ultimo bilancio d’esercizio approvato (in caso di impresa costituita da meno di 36 mesi, si intende il fatturato medio del periodo); imprese che hanno brevetti registrati o che hanno sviluppato un prodotto o un servizio di interesse per gli ambiti: intelligenza artificiale, robotica, biotecnologie, meccanica, agritech,elettronica, servizi e digitalizzazione, altri settori ad alta tecnologia coerenti con la strategia regionale di specializzazione intelligente S3 per il periodo di programmazione UE 2021-2027.

Non sono ammesse le imprese che hanno già partecipato alle edizioni precedenti.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Alle 15 imprese che saranno selezionate verrà riconosciuta la copertura dei costi di soggiorno a San Francisco (che costituirà un contributo in regime ‘de minimis’). Le imprese partecipanti dovranno avere una conoscenza fluente della lingua inglese (business english).

Tutte le info per partecipare:

https://unlock.toscana.it/-/toscana-tech-on-the-road-2026-a-san-francisco-usa-