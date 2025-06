Arezzo, una notte dedicata agli sport da combattimento con “Le stelle del ring”

Una notte dedicata agli sport da combattimento allo stadio comunale di Capolona. Venti dei migliori atleti del panorama internazionale di kickboxing, boxe e muay thai incroceranno i guantoni nella trentunesima edizione de “Le stelle del ring” che, alle 21.00 di venerdì 13 giugno, accenderà i riflettori su uno spettacolo carico di adrenalina, tecnica e passione. L’evento, organizzato dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Capolona, rinnova uno dei più longevi e partecipati appuntamenti del panorama italiano, con centinaia di appassionati che raggiungeranno il Casentino per assistere ai dieci incontri in programma. «Tutto questo – ricorda Nicola Sokol Jakini, ideatore della manifestazione, – con una dedica particolare: questa edizione de “Le stelle del ring”, sarà infatti intitolata alla memoria di Carlo Benucci e di Alvaro Semoli come omaggio al loro contributo allo sviluppo degli sport da combattimento sul territorio aretino. Un ringraziamento va ai tanti atleti e tecnici che saranno presenti dall’Italia e dall’estero e che, ancora una volta, mostreranno il valore, la disciplina e la passione che animano questo mondo, promettendo di regalare una serata di sport e spettacolo».

Il programma troverà uno dei momenti più attesi nell’incontro per il conferimento della cintura di campione nazionale WKN di muay thai nei 73,5kg tra Karim Ylias del Team Driss di Perugia e Samuele Ajazi della Black Eagle Gym di Coccaglio (Bs), poi due match sanno previsti nella boxe con il portacolori del Team Jakini Anton Torres che combatterà nei 60kg con Tataru Florin-Mihai dalla Romania e con Tony Kuqo che sarà opposto ad Ardit Murja nei 62,5kg. Gli altri incroci saranno tutti nella kickboxing, permettendo di assistere a una spettacolare disciplina dove le tecniche di calcio delle arti marziali sono combinate ai pugni del pugilato: Francesco Annicelli combatterà con Yunes El Ramy nei 70kg, Giacomo Nuzzi con Hodaifa Kalafate nei 68kg, Saimon Qushku con Ayoub Tayachi nei 65kg, Amin Ettayeb con Kharim Boufress nei 75kg e Zakaria Bouheroual con Claudio Iancu nei 65kg. Il calendario de “Le stelle del ring” sarà arricchito dai combattimenti di altri due atleti del Team Jakini con Daniel Velea che sarà impegnato nei 77kg contro il rumeno Daniel Bulerca e con il campione italiano in carica Sebastian Vasilovici nei 71kg contro David Bolletta del Team Driss. Questo evento abbinerà lo sport al turismo, valorizzando il territorio attraverso la presenza di appassionati da tutta Italia e dall’estero di cui potranno nuovamente trarre beneficio anche le attività economiche locali. «Il nostro plauso va a Nicola Sokol Jakini – commenta Mario Francesconi, sindaco di Capolona, – che da tanti anni è promotore di un evento capace di unire sport, cultura dello sport e promozione del territorio. “Le stelle del ring” è un appuntamento che porta visibilità al nostro paese, dimostrando concretamente come lo sport possa essere motore di sviluppo, occasione di crescita locale e volano di educazione per le giovani generazioni».