UniCredit Main Partner di Pitti Immagine

Il rinnovo della collaborazione tra UniCredit e Pitti Immagine, società leader nella promozione dell’industria e del design della moda italiana, è una testimonianza concreta dell’attenzione e dell’impegno che il Gruppo bancario rivolge ad uno dei settori di punta del Made in Italy e, più in generale, al tessuto produttivo nazionale.

Nell’ambito di questo accordo, la banca sostiene anche l’edizione 2024 di Pitti Taste, il salone dedicato alle eccellenze italiane del gusto e alle più recenti evoluzioni del food lifestyle.

“UniCredit si conferma Main partner di Pitti Immagine e del salone Taste – commenta Annalisa Areni, Responsabile Client Strategies UniCredit -. Una partnership attiva, fatta di percorsi di collaborazione per accompagnare le imprese nelle sfide dell’innovazione in chiave ESG e dell’internazionalizzazione. Ciò è in linea con l’impegno del Gruppo per lo sviluppo dei territori e il supporto ai comparti dell’eccellenza Made in Italy come quello dell’agrifood. Un settore che UniCredit accompagna con soluzioni mirate, un team dedicato, strumenti finanziari evoluti e specifiche convenzioni per il sostegno delle filiere. Nel corso del 2023 abbiamo sostenuto le imprese dell’agroalimentare italiane anche con erogazioni per oltre 1miliardo e 400milioni di euro. A ciò si aggiungono programmi specifici come Made4Italy che aiuta le imprese a realizzare progetti legati alle identità regionali e favorire un’offerta congiunta tra le aziende ricettive e quelle agroalimentari; e ‘UniCredit per l’agricoltura’, con linee di finanziamento diversificate in relazione alle peculiari esigenze delle imprese dell’agroalimentare”.

Nei giorni del salone, l’UniCredit Taste Arena ospiterà diversi momenti di incontro e conversazione su innovazione e sostenibilità.