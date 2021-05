SPORT – Santo Stefano Basket riprende al meglio grazie alla tecnologia di Over Layer

Se siamo rimasti sul campo il merito è anche di chi ci sostiene da sempre. Anche in questa stagione il Consorzio Over Clean ha supportato e affiancato la nostra società. Il Consorzio riunisce aziende specializzate nell’igienizzazione e nella sanificazione. Settori che negli ultimi mesi hanno assunto un’importanza centrale per la salvaguardia della sicurezza sanitaria.

Il Consorzio Over Clean ha dato una risposta a queste nuove esigenze, investendo sulle nuove tecnologie attraverso la propria consorziata Over Layer.

Oggi la semplice pulizia non basta più: è necessario intervenire in maniera radicale e garantire la completa sicurezza sanitaria. Over Layer fornisce un servizio realizzato con professionalità, cura, attenzione e trasparenza ed è garanzia di biosicurezza sanitaria.

Il sistema che utilizza si chiama TIO2 System e sfrutta la luce e l’acqua per rendere le superfici igienizzate h24 per 365 giorni l’anno. Questo innovativo sistema di igienizzazione crea una barriera, uno strato (layer), eco sostenibile e durevole nel tempo che disgrega virus (tra cui il covid 19), batteri, microbi, funghi e muffe attraverso la semplice reazione a luce e acqua. TIO2 System può essere applicato su tutte le attrezzature e in tutti gli spazi utilizzati dalla comunità. Over Layer assicura una disinfezione dei locali e dell’aria circostante di lunga durata (1 anno certificato ISO a cui si aggiungono ulteriori 24 mesi grazie al sistema di monitoraggio messo a punto dalla stessa azienda), oltre a eliminare tutti i cattivi odori.