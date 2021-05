SPORT – Tutto pronto per i campi estivi di Santo Stefano Basket

Campi Bisenzio, 31 maggio 2021 – Tornano i centri estivi di Santo Stefano Basket. Dal 16 giugno al 30 luglio appuntamento per bambini dai 5 ai 12 anni presso la Gabbia Playground. I centri estivi, giunti al terzo anno, si svolgono in sinergia con la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio che ha messo a disposizione i suoi locali per alcune attività. Già a partire dalla prima sperimentazione lo scorso anno, quella nata tra APD Santo Stefano e Pubblica Assistenza si è rivelata essere una collaborazione proficua che permette di dare un servizio importante per la collettività campigiana.

I centri estivi sono un’occasione per divertirsi all’aria aperta, per stare insieme, per imparare anche i rudimenti di uno sport di squadra estremamente formativo come il basket – in contemporanea sono partiti i corsi di minibasket gratuiti – ma non solo. Ci concentreremo sui cosiddetti sport del passato: campana, palla prigioniera, 123 stella, 4 cantoni, la corsa ai sacchi. Insieme e in sicurezza perché è bello tornare a fare attività insieme oltre gli schermi recuperando così competenze motorie e le attitudini messe a riposo nei mesi di chiusura. Lo sport è salute e insieme è pure divertimento. Il costo per settimana è di 65 euro, comprensivi di assicurazione (per i pasti non compresi si spendono circa 4 euro al giorno).

Per iscriversi scrivere a: santostefanobasket@gmail.com