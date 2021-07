SPORT – Entra nel vivo l’estate di Santo Stefano

Entra nel vivo l’estate di Santo Stefano Basket in vista della tanto attesa stagione sportiva che riprenderà a fine agosto. Mentre i centri estivi stanno volgendo alla conclusione, gli atleti campigiani hanno avuto l’opportunità di frequentare il Camp Roma in collaborazione con Élite Basket Roma. 29 ragazzi dagli 11 ai 16 anni, sette giorni di lavoro intenso focalizzato sulla preparazione tecnica e ad alta specializzazione. Due ospiti di eccezione: Angelo Gigli e Jacopo Giachetti, il primo ex cestista che ha militato in Serie A vestendo anche la maglia della Nazionale, il secondo ancora in attività. Un’esperienza entusiasmante che ha permesso ai nostri talenti di entrare in contatto con una realtà altamente professionale e con alcuni degli sportivi più apprezzati nel panorama italiano. Eagles!