FIRENZE – Olimpiadi e Paralimpiadi, tutte le medaglie della prima settimana

Con le finali del torneo di calcio a Peretola e quelle di tamburello allo Sferisterio delle Cascine è andata in archivio la prima settimana delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana di Firenze organizzate dalla Uisp. Un ricco weekend che ha visto grande protagonista anche l’atletica leggera a Campi Bisenzio all’interno del meeting per celebrare i 100 anni di Emil Zatopek.

”’CALCIO ”’ Sul campo del Firenze Ovest nella sfida per il primato, categoria Allievi B, successo della Sales nel derby con i rossoblù padroni di casa: al triplice fischio esultano i gialloblù per 2-1 e si mettono al collo l’oro. Stessi colori anche per il bronzo: il terzo posto è del Figline, che si è imposto per 3-1 sull’Audace Legnaia.

”TAMBURELLO”’ Nella due giorni alle Cascine le due società fiorentine si aggiudicano le medaglie più preziose. Nella Juniores maschile si impone Il Fiorino Firenze (Alessio Di Matteo, Niccolò Sani, Roberto Falorni e Paolo Petruzzi), davanti al Club Sportivo (Matteo Sani, Roberto Sani, Francesco Lazzerini e Leonardo Angelelli), con il Torrita a completare il podio. Per quanto riguarda la Juniores femminile successo del C.S. Firenze (Sara Miccoli, Grejsi Balajc, Giuliana Sarri, Ginevra Puliti), davanti alla Polisportiva Bacchereto (Azzurra Lunari, Jazmin Brughi, Dalia Bartolini, Martina Bartolini).

”ATLETICA LEGGERA”’ Ben 24 le medaglie assegnate in quattro specialità, sia maschile che femminile, all’interno del meeting di Campi Bisenzio, categoria Cadetti. Nei 1000 metri vittoria di Alessandro Santangelo (Atletica Fucecchio), che ha preceduto Alessio Mazzarella (Atletica Firenze Marathon) e Niccolò Polese (Atletica Futura di Figline Valdarno); tra le ragazze si è imposta Aurora Peretti (Assi Giglio Rosso Firenze), davanti a Valentina Cappuccioni (Atletica Firenze Marathon) e Simona Corsi (Atletica Lastra). Nei 100 hs primo Claudio Francini e secondo Leandro Sarmiento (entrambi Atletica Sestese), a seguire Matteo Casatori (Atletica Calenzano). Negli 80 hs femminili doppietta dell’Atletica Calenzano con Irene Pinzauti e Margherita Bresci, bronzo per Linda Apricena (Atletica Sestese).

Nel salto in lungo oro ad Alessio Forni (Assi Giglio Rosso Firenze), quindi Marco Mangani (Pro Sport Atletica Firenze) e Tommaso Panichi (Atletica Lastra), tra le ragazze successo di Vittoria Mannucci (Atletica Sestese femminile), a seguire Noemi Lombardi (Atletica Campi Bisenzio) e Aurora Campi (Atletica Sestese femminile). Infine il giavellotto: nel maschile oro ad Gabriele Ammendola (Pro Sport Atletica Firenze), argento Niccolò Cipriani (Atletica Calenzano) e bronzo per Lorenzo Nebbiai (Pro Sport Atletica Firenze); nel femminile podio con Sali Baldari (Atletica Campi Bisenzio) Azzurra Tanganelli (Atletica Sestese femminile) e Beatrice Gelli (Atletica Calenzano).

”PADEL”’ A inaugurare il medagliere è stata la disciplina del momento, il Padel, a un passo ormai da diventare sport olimpico. A Empoli, al Padel Club di Villanuova, gli atleti di casa sono stati protagonisti assoluti: a salire sul gradino più alto del podio Edoardo Sensi (2010) e il giovanissimo Guido Giraldi (2012) che si sono imposti sulla coppia formata da Giovanni Nardi (2011) e Santiago Gervasio (2008), mentre la terza piazza se la sono aggiudicata Matteo Nigrelli e Guido Magnoni (entrambi del 2008).

”TENNIS ”’Quattro giorni di sfide al Centro sportivo Montesport di Molino del Ponte a Baccaiano, che hanno visto trionfare Massimo Ciampalini, classifica 2.8 Under 16. Il talento del Tennis Park Calenzano ha sconfitto Alessandro Mochi classifica 3.3 U16 del Tennis Certaldo, in una finale dagli alti contenuti tecnici, per 6-2 6-2. Adesso entrambi parteciperanno alle finali Nazionali dei Campionati studenteschi a Palermo dal 26 al 30 settembre. In semifinale hanno battuto Samuele Massi del Match Ball Bagno a Ripoli, che ha conquistato il bronzo e Alessio Dalla Noce della Polisportiva Dicomano.

”BRIDGE”’ Anche quest’anno scenario suggestivo per l’appuntamento con il bridge per Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana: dopo piazza Santo Spirito, ecco Villa Demidoff a Pratolino. Cinque le categorie in gara: Allievi, Mister, Lady, Mista e Senior. Per quanto riguarda gli Allievi l’oro è andato all’Empoli Bridge che ha messo in fila il Circolo Bridge Firenze B e il Circolo Bridge Firenze A. Nel Maschile primo posto per Circolo Bridge Firenze, con il podio completato da 9 Dame di Sesto Fiorentino ed Empoli Bridge. Tra le Signore ‘rivincita’ delle 9 Dame, argento per il Circolo Bridge Firenze e bronzo per Empoli Bridge. Nella Mista oro per i fiorentini, quindi 9 Dame ed Empoli Bridge, che ha invece trionfato nella Senior, dove ha anche conquistato il terzo posto con la seconda piazza per il Circolo Bridge Firenze.

”CICLISMO ”’ Inoltre, in occasione dei Campionati italiani di ciclismo paralimpico su pista organizzati dall’As Aurora in collaborazione con Ciclo Abilia, svolti in concomitanza con l’apertura delle Olimpiadi e Paralimpiadi, sono stati premiati alcuni dei vincitori delle gare disputate al Velodromo Enzo Sacchi di Firenze.