FIRENZE – Più vicino il Gp Firenze di Formula 1 in Mugello – Video

Nei giorni scorsi la visita di una delegazione di rappresentanti istituzionali durante la giornata di prove della Ferrari.

“Mai siamo arrivati così vicino alla possibilità di avere la Formula 1 a Firenze e all’autodromo del Mugello”, aveva detto alcuni giorni fa il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella. Portare la Formula 1 all’autodromo del Mugello è un’operazione alla quale Nardella crede fortemente. Nei giorni scorsi, in occasione di una giornata di prove della scuderia Ferrari nell’autodromo, con Sebastian Vettel e con Leclerc, una delegazione di rappresentanti istituzionali (Metrocittà, Regione, Comuni, Aci) ha visitato l’Autodromo. Presenti per la Città Metropolitana di Firenze Nicola Armentano, consigliere delegato allo Sport, con Giovanni Bettarini, capo di gabinetto dell’ente. L’obiettivo è organizzare il primo Gran Premio Firenze di Formula 1 il 13 settembre prossimo.

La giornata in rosso in Mugello, con i test Ferrari all’autodromo, precede di poco la ripartenza della Formula 1, fissata per il 5 luglio in Austria e lascia ben sperare sulla possibilità di riuscire a organizzare il Gran Premio Firenze di Formula 1 il prossimo 13 settembre, dopo la data di Monza.