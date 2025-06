Siena, volto nuovo in casa Stosa: arriva Paolo Redaelli

Secondo colpo di mercato per la Stosa che aggiunge al proprio roster per la prossima stagione l’ala classe 2004 Paolo Redaelli. Affrontato nella seconda fase della stagione appena conclusa, che lo ha visto centrare la salvezza con la Gallaratese, la giovane ala si è messa in mostra per fisicità e qualità tecniche in entrambe le metà campo.

Cresciuto nelle giovanili di Cantù, Redaelli ha poi proseguito il proprio percorso giovanile e in prima squadra tra la Pallacanestro Bernareggio e la Treviglio Brianza Basket in B Nazionale, prima di approdare lo scorso anno a Gallarate in B Interregionale. Con il suo arrivo il reparto esterni di coach Evangelisti si arricchisce di un elemento di qualità e duttilità, che potrà offrire ai rossoblu diverse soluzioni tattiche differenti vista la sua capacità di adattarsi in vari ruoli.

«Sono davvero felice di entrare a far parte della Virtus, fin da subito ho percepito grande professionalità e ambizione – dichiara Redaelli – Per me è un’opportunità importante e darò sempre il massimo. Non vedo l’ora di scendere in campo insieme ai nuovi compagni per raggiungere i nostri obiettivi».

«Redaelli ci aveva impressionato dal punto di vista tecnico e atletico quando lo abbiamo affrontato con la maglia di Galllarate – afferma il direttore sportivo Gabriele Voltolini – E’ un giocatore duttile che può ricoprire diversi ruoli, l’identikit perfetto del giocatore che cercavamo. Anche lui ha espresso grande volontà ed entusiasmo di far parte del nostro progetto, per cui abbiamo concluso in pochissimo tempo la trattativa. Siamo contenti di poter mettere a disposizione dell’allenatore un giocatore dalle caratteristiche che ci servivano, che ci permetterà di aumentare la fisicità e la qualità del nostro roster. Gli diamo il benvenuto nella grande famiglia rossoblù e non vediamo l’ora di vederlo all’opera».