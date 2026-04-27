Siena, un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della Liberazione

Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della Liberazione di Siena. La tradizionale manifestazione nazionale del 25 aprile è tornata ad aggregare atleti e atlete di ogni età di società di tutta Italia, dal Cosenza K42 alla Cus Propatria Milano, che hanno dato vita a un confronto di altissimo livello tra le diverse discipline di velocità, salti e lanci. In questo contesto d’eccezione era presente anche una numerosa squadra aretina che ha ben figurato con buoni piazzamenti e record personali nelle diverse categorie giovanili di Ragazzi, Cadetti e Allievi.

I migliori risultati dell’Alga Atletica Arezzo sono arrivati nel salto in alto dove Mattia Falciani del 2012, al primo anno nei Cadetti, ha subito centrato il successo con una prestazione di 1.80 metri con cui ha eguagliato il suo record personale. La seconda medaglia in questa specialità è stata festeggiata da Samuele Magnaghi del 2013 che ha centrato il bronzo tra i Ragazzi con un salto di 1.34 metri che rappresenta il suo nuovo primato. Ben quattro atleti dell’Alga Atletica Arezzo hanno poi sfiorato il podio con i quarti posti di Leonardo Mencacci del 2014 nei 60 piani dei Ragazzi con 8.93 secondi, di Lisa Rossi del 2011 nel getto del peso delle Cadette con 8.72 metri, di Arianna Silvestri del 2011 nel salto in lungo delle Cadette con 4.38 metri e di Lisa Tavarnesi del 2013 nel getto del peso delle Ragazze con 6.28 metri, infine ha meritato applausi anche Ginevra Tigliè del 2010 che, al primo anno tra le Allieve, ha siglato i suoi nuovi record personali nei 100 piani con 12.97 secondi e nei 200 piani con 26.98 secondi.

Il settore giovanile della società aretina ha trovato soddisfazioni anche nelle finali regionali dei nuovi Giochi Studenteschi di Atletica Leggera che, a Pietrasanta, hanno proposto un confronto tra allievi di ogni provincia della Toscana. A essere saliti sul gradino più alto del podio sono stati, nuovamente, Mattia Falciani che ha trionfato nel salto in alto con 1.75 metri in rappresentanza dell’Istituto “John Lennon” di Sinalunga e Gemma Fabbriciani del 2009 che ha indossato la maglia del Liceo Scientifico “Redi” di Arezzo con cui è risultata la migliore nel salto in lungo con 5.12 metri. I titoli di campioni regionali sono valsi per i due portacolori dell’Alga Atletica Arezzo l’accesso alle finali nazionali dei giochi studenteschi dove avranno l’opportunità di confrontarsi con i coetanei provenienti dal resto della penisola con l’obiettivo di lasciare il segno anche a livello tricolore.