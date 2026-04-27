Firenze, Reggello porta le sue eccellenze alla Mostra internazionale dell’Artigianato

Il Comune di Reggello è presente alla 90ª edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato con lo stand “Reggello Terra dell’olio extravergine di oliva”, dedicato alla valorizzazione del progetto ReOlio. Protagoniste otto aziende olivicole del territorio, impegnate a promuovere e far conoscere l’“Oro Verde” di Reggello.

Nei primi due giorni di apertura, lo stand ha già registrato un significativo apprezzamento da parte dei visitatori, a conferma dell’interesse per la qualità e la tradizione della produzione olivicola locale.

All’inaugurazione della manifestazione hanno preso parte il Sindaco Piero Giunti e l’Assessora alle Attività Produttive e al Turismo Priscilla Del Sala.

«Ringraziamo Firenze Fiera, il presidente Lorenzo Becattini e la vicepresidente Tamara Ermini per aver rinnovato, per il secondo anno consecutivo, questa importante opportunità per il nostro territorio. La presenza a MIDA rappresenta una vetrina di grande valore per Reggello», ha dichiarato il Sindaco Giunti.

«La partecipazione alla Mostra costituisce una grande occasione per far conoscere Reggello a livello internazionale, valorizzando il nostro prodotto d’eccellenza, l’olio extravergine di oliva, e il lavoro delle aziende locali, anche dal punto dell’attrattiva turistica», ha aggiunto l’Assessora Del Sala.

La mostra, tra i principali appuntamenti a livello internazionale dedicati all’artigianato, resterà aperta fino al 3 maggio. Lo stand di Reggello è situato al primo piano del Padiglione Spadolini.