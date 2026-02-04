Firenze, oltre 120 etichette in degustazione per Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino
La manifestazione dedicata ai giornalisti di settore si terrà giovedì 19 febbraio alla Fortezza da Basso
L’Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino arriva giovedì 19 febbraio al Padiglione Arsenale alla Fortezza da Basso di Firenze. L’evento, promosso dall’associazione del Consorzio Vino Chianti e del Consorzio Morellino di Scansano, è uno dei momenti centrali del calendario delle Anteprime toscane.
La manifestazione sarà riservata esclusivamente ai giornalisti di settore, senza apertura al pubblico.
In assaggio le nuove annate in uscita nel 2026: Chianti Docg. Annata 2025, Chianti Superiore Docg 2024 e Chianti Docg Riserva 2023, insieme al Morellino di Scansano Docg Annata 2025 e Riserva 2023.
Per il Consorzio Vino Chianti saranno presenti 56 aziende, con 105 etichette di Chianti D.O.C.G. in degustazione, a rappresentare in modo ampio e articolato la denominazione.
Per il Morellino di Scansano saranno presenti 13 aziende, che porteranno in degustazione 22 etichette complessive, offrendo un quadro rappresentativo dell’evoluzione della denominazione.