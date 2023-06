Siena, pericolo incendi: divieto di abbruciamenti su tutto il territorio comunale

Dal prossimo 1 luglio e fino al 31 agosto la Regione Toscana ha istituito il periodo ad alto rischio incendi boschivi, pertanto a partire da domani vige il divieto assoluto di abbruciamenti su tutto il territorio regionale e, di conseguenza, anche sul quello del Comune di Siena. È vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. Non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali.

La Regione Toscana potrà stabilire di prolungare il periodo di divieto assoluto, oltre la data del 31 agosto, in base all’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, con un’eventuale estensione del periodo di divieto che potrà essere disposta anche per singolo territorio comunale.

Il Comune di Siena ha attivato specifica convenzione con l’Associazione La Racchetta per i previsti servizi di prontezza operativa, pattugliamento e avvistamento nella zona di competenza comunale.