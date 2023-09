Sport, i migliori giovani boccisti italiani si affrontano per la Regional Cup Junior – 61^ Coppa Parodi

Tutto è pronto a Viareggio per la Regional Cup Junior – 61^ Coppa Parodi, una manifestazione boccistica giovanile nazionale unica nel suo genere e dagli intenti rivoluzionari. 16 rappresentative juniores di altrettante regioni d’Italia si affronteranno sabato 23 e domenica 24 settembre nelle tre specialità boccistiche tradizionali: Raffa, Volo e Petanque. Non lo faranno attraverso le consuete partite, ma con i tiri tecnici, una modalità di gioco sempre più valorizzata dal Presidente e dal Consiglio federale, esaltante per i giocatori e coinvolgente per il pubblico. Le squadre di Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto saranno composte da 4 atleti ciascuna, 2 ragazze e 2 ragazzi Under 18, che si confronteranno in tutte e tre le specialità: sabato mattina nel Volo a Massa, presso la Bocciofila Massese, sabato pomeriggio nella Petanque alla Bocciofila Migliarina di Viareggio, domenica mattina alla Bocciofila Viareggina. Saranno assegnati i titoli individuali femminili e maschili in ogni specialità e nel “completo”, quello di squadra in ogni specialità e nel “completo”. Proprio ai primi classificati nel “completo” (squadra, individuale maschile e individuale femminile) sarà assegnato l’ambito premio. La Regional Cup Junior è una manifestazione che incarna gli intenti della Federazione Italiana Bocce sull’unificazione delle specialità, facendone ambasciatori proprio i giovani ovvero i giocatori di domani. È da ricordare inoltre che in contemporanea altre 16 rappresentative regionali, composte da Under 14, saranno in campo in Basilicata per il Trofeo CONI dove si affronteranno nell’altra specialità, il Beach Bocce.

La Regional Cup Junior 2023 associa il suo nome a una storica gara nazionale di bocce, la Coppa Parodi, organizzata dalla Bocciofila Viareggina e dalla Famiglia Parodi e giunta alla sua sessantunesima edizione. La Coppa Parodi è una manifestazione che da sempre rivolge il suo sguardo al futuro, portando giovani da tutta Italia alla Bocciofila Viareggina F.lli Parodi, situata nella Pineta di Ponente della Perla del Tirreno. A patrocinare la gara sono Regione Toscana, Comune di Viareggio e Comune di Massa.