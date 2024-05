Volontariato, parte domenica la via Francigena dei donatori

Partirà domani domenica 5 maggio la nuova edizione di FrancigenAvis, il trekking solidale organizzato da Avis in cui i donatori si ritroveranno per percorrere la via Francigena. Sei tappe per conoscere le bellezze della Toscana e del Lazio in un cammino di oltre 300 chilometri che mette al centro i valori della solidarietà e del gruppo.

Frutto della collaborazione tra Avis Nazionale, le sedi Regionali di Lazio e Toscana e le Provinciali di Latina, Roma, Siena e Viterbo, il percorso partirà domenica 5 maggio da Piazza del Campo a Siena per poi spostarsi nei giorni successivi a Monteroni d’Arbia, Torrenieri, Pienza, Castiglione d’Orcia, Abbadia San Salvatore, Acquapendente, fino all’ultima tappa di domenica 12 maggio quando un autobus li porterà a Roma a sentire l’Angelus del Papa. Il tutto per vivere una settimana di cammino, fatica, bellezza, comunità e solidarietà.

“Siamo molto fieri di questa iniziativa, che ha raggiunto moltissime adesioni – dicono Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana e Francesco Biagini, presidente Avis provinciale Siena – . È un’iniziativa per fare gruppo tutti insieme che tra le altre cose fa anche bene alla salute. Come donatori e volontari siamo sempre in cammino su una strada che è la più bella di tutti, perché donare permette di fare del bene e anche scoprire alcune parti di noi stessi nascoste o sconosciute”.

“Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, anche quella del 2024 ha ricevuto tantissime iscrizioni – dice Fausto Aguzzoni, vicepresidente vicario di Avis e primo promotore dell’iniziativa – siamo molto orgogliosi e speriamo che questa diventi una ricorrenza che unisce i nostri volontari ogni anno”.