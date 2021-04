SIENA – L’Azienda Agricola Piombaia è certificata tra “I cieli più belli d’Italia”

Nel cuore della Val d’Orcia, a due passi da Montalcino, c’è un luogo fatto di semplicità, di amore e passione per il territorio, in cui poter tornare ad ammirare il cielo stellato e la Via Lattea in tutta la loro gloria: l’Azienda Agricola Piombaia, a Crocina in provincia di Siena, ottiene la Certificazione di Qualità “I cieli più belli d’Italia” da parte di Astronomitaly – La Rete del Turismo Astronomico.



La destinazione toscana – meta scelta per trascorrere momenti di relax a contatto con la natura, le tradizioni ed i sapori locali – si distingue ora come uno dei luoghi migliori d’Italia in cui osservare il firmamento e vivere emozioni sotto il cielo stellato.

L’Azienda Agricola Piombaia ha ottenuto infatti il riconoscimento della Certificazione “I cieli più belli d’Italia” – Silver, conferito dal team di Astronomitaly dopo averne valutato la qualità “astroturistica”.



Piombaia è un’azienda agricola biologica a conduzione familiare di 210 ettari, concepita per integrarsi nel contesto ambientale con l’obiettivo di proteggerne e valorizzarne la biodiversità. L’azienda e le sue succursali sono situate nel cuore dell’area di produzione del Brunello di Montalcino, meta rinomata del turismo enogastronomico e ricchissima sia dal punto di vista naturalistico sia da quello storico-culturale.

Nel 1995 l’azienda Piombaia avvia la sua attività agrituristica con la ristrutturazione di una tipica cascina toscana, “La Crocina”, dando così vita all’Agriturismo Piombaia. Il casolare rappresenta la soluzione perfetta per viaggiatori in cerca di bellezza, relax e semplicità, senza mai rinunciare a comfort e servizi di qualità.

L’Azienda Agricola Piombaia aggiunge così il cielo stellato al suo paesaggio e al suo impegno per valorizzare il patrimonio naturale: gli splendidi panorami diurni regalati dalla Val d’Orcia, contornati dal complesso montuoso del Monte Amiata, si fondono al calar del Sole con le innumerevoli stelle del firmamento.



La Certificazione ideata da Astronomitaly mira ad individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso – in cui poter ancora ammirare un cielo stellato di qualità – e rappresenta l’impegno concreto allo sviluppo del turismo astronomico in Italia.