Siena, il presepe vivente di Casole d’Elsa tra le manifestazioni d’eccellenza della Regione Toscana

Conto alla rovescia per Praesepium, il più grande spettacolo open-air dedicato alla Natività. Il presepe vivente di Casole d’Elsa è in calendario tra il 26 dicembre e il 7 gennaio e, diffuso per tutte le vie del borgo, permetterà di vivere un viaggio indietro nel tempo con una realistica ricostruzione di scene, luoghi e personaggi della nascita di Gesù. Il valore storico e rievocativo di Praesepium è stato certificato dalla Regione Toscana che ha rinnovato il patrocinio alla manifestazione per la capacità di valorizzare, salvaguardare e tramandare le antiche tradizioni, oltre che come strumento di identificazione di una comunità sul piano religioso, civico e spirituale. «Il centro storico di Casole d’Elsa – sottolinea il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, – è pronto a ricreare l’atmosfera del villaggio della Natività, una rappresentazione che coinvolge tutti i cittadini del borgo medievale e che pone Praesepium tra le punte di eccellenza nel panorama della tradizione dei presepi toscani e nazionali. Sono attesi infatti tantissimi visitatori da ogni parte d’Italia, a conferma che il Presepe e la Natività, vissuti come il segno di appartenenza a una comunità, siano tra i simboli più cari alla nostra cultura e tradizione. Un grazie a Casole d’Elsa anche per il messaggio di pace e di accoglienza che Praesepium porta con sé, di cui si sente forte bisogno in un periodo in cui la convivenza tra i popoli è continuamente minacciata».

L’appuntamento con Praesepium è fissato nelle cinque date di martedì 26 dicembre, sabato 30 dicembre, lunedì 1 gennaio, sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio quando, tra le 15.00 e le 19.00, i vicoli e le piazze di Casole d’Elsa diventeranno un teatro a cielo aperto per un’esperienza immersiva nel tempo della Natività tra allestimenti scenografici dal forte impatto emotivo realizzati dall’associazione CasolEventi. Il borgo medievale ospiterà la capanna della Natività, l’arena dei gladiatori, il mercato degli schiavi, il lebbrosario nell’oliveta, gli allevamenti, l’accampamento romano e le tante botteghe artigiane dove ammirare antichi mestieri quali la filatura, la colorazione della lana e la preparazione di piatti antichi, mentre nelle due giornate conclusive sarà prevista una suggestiva sfilata di tutti i figuranti con la presenza anche dei cammelli per rendere particolarmente realistico l’arrivo dei Magi. Questa grande rappresentazione, già premiata come “Miglior presepe vivente d’Italia”, è frutto di una mobilitazione collettiva di Casole d’Elsa con il sostegno dell’amministrazione comunale e con circa trecentocinquanta paesani di tutte le età coinvolti come attori e comparse che indosseranno abiti riprodotti con assoluta fedeltà alle stoffe e alle tecniche del passato. Tutte le informazioni utili per visitare Praesepium sono disponibili sul sito di CasolEventi e sull’omonima pagina facebook. «Siamo chiaramente contenti di questa nuova edizione di Praesepium – aggiunge Andrea Pieragnoli, sindaco di Casole d’Elsa. – L’associazione CasolEventi, nonostante il lungo stop per l’emergenza sanitaria, è riuscita a ripartire con entusiasmo e passione, dimostrando un’eccezionale capacità organizzativa e svolgendo un enorme lavoro per tornare a offrire uno spettacolo unico nel suo genere per i tanti visitatori attesi da ogni zona d’Italia. Praesepium è un motivo d’orgoglio per Casole d’Elsa per la capacità di aggregare la comunità e per le ricadute turistiche su un borgo che, nei cinque giorni dell’evento, mostrerà il suo lato migliore in termini di accoglienza, vivibilità e ospitalità».