Casole d’Elsa, due nuove rappresentazioni di Praesepium a cavallo tra due anni

Due nuove rappresentazioni di Praesepium a cavallo tra due anni. Il presepe vivente di Casole d’Elsa è in programma sabato 30 dicembre e lunedì 1 gennaio, tra le 15.00 e le 19.00, quando verrà nuovamente messo in scena un grande spettacolo open-air dedicato alla Natività che sarà diffuso per l’intero borgo e che farà affidamento su oltre trecento figuranti in costume. La volontà di Praesepium è di proporre un viaggio indietro nei secoli tra abiti, allestimenti, oggetti, scene, personaggi e luoghi della Betlemme ai tempi della nascita di Gesù, permettendo di vivere un’esperienza immersiva e realistica adatta a tutte le età. La fedeltà della ricostruzione e l’attenzione ai dettagli hanno meritato il riconoscimento di “Miglior presepe vivente d’Italia” e il patrocinio dalla Regione Toscana per la capacità di valorizzare e tramandare le più antiche tradizioni del Natale.

Una giornata dalle forti emozioni è stata vissuta con la prima rappresentazione in occasione della festa di Santo Stefano quando migliaia di visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero hanno invaso le vie di Casole d’Elsa, con il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani al fianco del sindaco Andrea Pieragnoli e dell’assessore alla cultura Vittoria Panichi. Questo spettacolo tornerà ora per altre due date dove verrà nuovamente allestito un percorso sviluppato su un chilometro e mezzo in cui assistere ai combattimenti tra gladiatori nell’arena e alla tratta degli schiavi, camminare tra l’accampamento romano e il suggestivo lebbrosario, imbattersi nel mercato e nelle botteghe artigiane dedicate agli antichi mestieri, fino ad arrivare alla capanna della Natività. Il tutto, animato dalla passione e dall’entusiasmo dell’intera comunità del borgo valdelsano che ha contribuito all’allestimento e alla messa in scena dell’evento. Per l’intera giornata sarà attivo un servizio navetta gratuito dai parcheggi fino al borgo; per ottenere ulteriori informazioni è possibile visitare il sito di CasolEventi e l’omonima pagina facebook.