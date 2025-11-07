Siena, fermento tricolore per il Rally del Brunello: gli sterrati senesi pronti ad assegnare il tricolore

Si respira grande fermento intorno al Rally del Brunello, appuntamento che – venerdì 28 e sabato 29 novembre – assegnerà i titoli 2025 relativi al Campionato Italiano Rally Terra ed al Campionato Italiano Rally Terra Storico. La gara, organizzata da Scuderia Etruria SCRL in collaborazione con Deltamania Montalcino, vedrà coinvolto anche il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, parte integrante di un progetto rivolto a vetture storiche e moderne che – già nei primi giorni di apertura di iscrizioni – sta facendo registrare numeri importanti, a conferma dell’elevato appeal dell’evento in ambito internazionale.

Grande, la soddisfazione di Loriano Norcini, principale referente di Scuderia Etruria SCRL: “quella che abbiamo pensato è un’edizione da ricordare, con importanti novità come l’inserimento della prova speciale di Radi – che abbiamo ereditato dal Rallye Sanremo e che viene riproposta dopo quarant’anni – e del riordinamento in Piazza del Duomo a Siena. Il Rally del Brunello farà leva sulle linee che lo hanno contraddistinto fino ad oggi, con un coinvolgimento totale da parte del territorio e con le vetture storiche che partiranno per prime, davanti alle vetture moderne”.

Centosette, i chilometri proposti dal Rally del Brunello ai suoi interpreti, distribuiti su dieci prove speciali. Un format che garantirà a praticanti ed appassionati contenuti tecnici di altissimo livello ed un’ambientazione esclusiva, garantita dalla partenza a Buonconvento – sede anche di parco assistenza – e dall’arrivo a Montalcino.

La fase riservata alle iscrizioni resterà aperta fino al 21 novembre.