Seravezza, torna il Mediceo Live Festival in programma dal 3 luglio al 16 agosto 2025

Forte del successo delle passate edizioni, il Mediceo Live Festival si appresta a illuminare ancora una volta le serate estive della Versilia.

Nella prestigiosa cornice del Palazzo Mediceo a Seravezza, simbolo di storia e cultura, il festival si conferma un appuntamento di riferimento per chi ama la buona musica e lo spettacolo dal vivo in un contesto d’eccezione.

Anche l’edizione 2025 è pronta a stupire il pubblico con importanti appuntamenti da non perdere.

Il programma

Giovedì 3 luglio Voglio tornare negli anni ‘90

Un meraviglioso tuffo nel passato. Uno show unico, incredibile, emozionante.

Un progetto che sta spopolando in tutta Italia. Tutte le hits che ci hanno fatto ballare negli anni 90 ritorneranno in un’unica grande notte mixati dai nostri performer.

Sabato 26 Luglio Alla ricerca dell’uomo ragno con Mauro Repetto

Immagina uno spettacolo con un solo artista sul palco che mescola musica, risate e pezzi della sua vita vera. Questo show ti porta in un mondo un po’ strano ma che ti coinvolge completamente. Diretto da Maurizio Colombi e Stefano Salvati, lo spettacolo ripercorre la carriera di Repetto e del gruppo 883, facendo rivivere i loro successi più famosi e i videoclip che hanno fatto la storia. Repetto, dimenticandosi dell’immagine del “biondino” che saltava sul palco, si confida con il pubblico, raccontando storie divertenti e svelando i segreti dietro la nascita delle loro canzoni più amate. Rivive anche il suo allontanamento dall’Italia e l’incontro con un misterioso personaggio chiamato “Uomo Ragno”.

Lunedì 4 agosto Nomadi in concerto in Nomadi Live

I Nomadi, protagonisti indiscussi della storia della musica leggera italiana tornano ad esibirsi in una serata magica pronti ad emozionare il pubblico con i loro successi intramontabili.

Mercoledì 6 agosto Shamzy in Testa di caos

Nel suo nuovo show teatrale, la star del web Shamzy si lancia con la sua solita irriverenza su temi di oggi e scene di vita comune. Con la sua comicità sopra le righe, trasforma ogni cosa in un pretesto per spiazzare e far ridere, un mix esplosivo di provocazione, autenticità e momenti improvvisati. Nonostante il suo stile a volte ‘colorito’, pungente e ironico… beh, nemmeno questo spettacolo è perfetto. Dedicato a chi, proprio come lui, si riconosce in fondo come un vero e proprio ‘Testa di Caos’

12 agosto Edoardo Bennato Live in Sono solo sono canzonette tour

Il cantastorie torna con un concerto in cui propone i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni per una grande serata di musica dal vivo.

13 agosto The Wall Live Orchestra

La nuova maestosa produzione firmata Stage 11 in Anteprima Nazionale Dopo il trionfale tour europeo che ha emozionato i teatri e le arene di Polonia, Romania, Bulgaria e Ungheria, registrando ovunque il tutto esaurito e accendendo l’entusiasmo di migliaia di spettatori, Pink Floyd History, il collettivo musicale, prodotto da stage 11, che da anni rende omaggio con rigore e passione alla leggendaria band britannica, torna con una nuova, spettacolare produzione: “The Wall Live Orchestra”.

Sabato 16 agosto Throw back Party

Un tuffo nel passato con il Throwback Party. Rivivremo le emozioni e i ritmi indimenticabili degli anni 2000, un decennio che ci ha regalato hit senza tempo e una spensieratezza contagiosa. I migliori DJ resident della Toscana faranno vibrare la pista con i suoni che hanno segnato la giovinezza, tra effetti speciali e un’atmosfera che ti farà desiderare di non crescere mai.

Il Festival organizzato da ALIVE, Ceragioli Management e Teatro Verdi di Montecatini

Media Partner Radio Nostalgia. Con patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Lucca e del Comune di Seravezza.

E il patrocinio e sostegno della Fondazione Terre Medicee.