Presentazione del progetto “Orme del Mugello”: itinerari tra natura, storia, benessere e sapori

“Orme del Mugello” è diventata una realtà. Il progetto è stato illustrato oggi dalla vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi ed è il frutto del lavoro del gruppo promotore “Orme del Mugello” in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni e i nove Comuni dell’ambito turistico.

L’idea: unire sotto un unico tetto le risorse che il Mugello possiede: turismo, storia, arte, natura, benessere, ospitalità ed enogastronomia. E il collante, una serie di percorsi (che ripercorrono sentieri CAI ma anche altre strade secondarie o ordinarie), interconnessi e sommabili tra di loro, che si intrecciano con itinerari già esistenti. Insomma, un fiume con mille rivoli, tutti da scoprire, tutti da provare.

Tutti questi itinerari consentono di camminare tra le meraviglie paesaggistiche, incontrare e soffermarsi in luoghi di interesse e bellezze architettoniche, avere attraverso guide (cartacee e telematiche, con approfondimenti di immagini, filmati, audioguide) i racconti dei protagonisti dell’epoca per capire i luoghi e le storie che vi si sono dipanate. Inoltre, di fermarsi presso fattorie, borghi e aziende per osservare la lavorazione di prodotti artigianali e gustare sapori incredibili.

“Un progetto interessante – ha detto la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi – che abbiamo finanziato con i progetti di Comunità attraverso il GAL e che ha come obiettivo quello di valorizzare un territorio nel suo complesso. Il Mugello può offrire ai turisti una serie di eccellenze e straordinarie opportunità che vanno dal valore artistico,a quello storico, a quello turistico fino alla qualità dell’enogastronomia e i prodotti territoriali delle varie aziende agricole. Oggi viene presentata un’opportunità per i turisti ma non solo, che vogliono visitare il territorio a piedi, in bici, su nuovi percorsi, che si aggiungono a quelli già attivi, come la via degli Dei, e che ci restituiscono un Mugello tutto da vivere e che ci meraviglierà per le sue innumerevoli ricchezze”.

“ Il turismo lento – ha detto il sindaco di Scarperia – San Piero a Sieve e dell’Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti – è sempre stato uno dei cardini del piano operativo del turismo dell’Unione dei Comuni del Mugello. Sicuramente implementarlo con questi percorsi delle Orme del Mugello, aiuta a aumentare l’offerta e a scoprire le caratteristiche del territorio, dando elementi di conoscenza ai turisti ma anche a chi ci vive. Presentammo questo progetto anche alla Commissione Cultura del Senato e adesso grazie all’intervento del GAL e dei fondi messi a disposizione dall’assessorato della vicepresidente Saccardi, siamo riusciti a sostenerlo con un contributo importate di partenariato da parte dll’Unione dei Comuni del Mugello” .

“Una serie di percorsi che valorizzano il Mugello come territorio unico – ha aggiunto il sindaco di Marradi Tommaso Triberti – che soprattutto in questi ultimi anni e mesi ha dovuto combattere con i disastri ambientali e il miglior modo per reagire e raccontare una storia nuova, per valorizzare le tante ricchezze che abbiamo, soprattutto quelle ambientali, è proprio presentare un progetto così, un percorso che viene da lontano, ma credo che non ci sia momento più adatto di questo per farlo conoscere e promuoverlo”.

Il lavoro complesso e particolareggiato che mette in campo dieci itinerari, più quattro con un particolare tematismo, ma sarà un’offerta in continua implementazione.

La guida, nei formati cartaceo e multimediale, offrirà anche informazioni e contatti per poter visitare aziende agricole, artigiani, artisti presenti lungo il percorso (o con brevissime deviazioni).

Tra le varie opportunità, Orme del Mugello offre agli escursionisti un’esperienza di benessere immersa nella natura come l’attività di Forest Bathing, Yoga, Meditazione e altre discipline olistiche.

Saranno indicate anche caratteristiche specifiche per ciclisti e cavalieri, segnalando così chi è dotato di rimesse, stalle, luoghi per la manutenzione e la pulizia di bici e animali.

In più, per venire incontro ai molti camminatori accompagnati dal proprio cane, sul sito si troveranno informazioni su strutture ricettive Dog friendly, servizi dedicati e suggerimenti per vivere al meglio il territorio insieme al proprio amico a quattro zampe.

Un valore aggiunto è rappresentato dal centro di trasformazione agroalimentare di Borgo San Lorenzo dove sarà possibile attivare work experiences tematiche.

Una specifica promozione, attraverso tour operator e canali dedicati, sarà pensata anche per le scuole (e per i centri estivi), così da poter programmare visite guidate unendo conoscenza e vita all’aria aperta.

Questo anche all’interno delle scuole e in tutti i luoghi di formazione/didattica locali, promuovendo uscite scolastiche che siano capaci di unire momenti di didattica ad esperienze all’aria aperta.

La credenziale

Come uso nei cammini di una certa tradizione, anche per ricordo dell’esperienza fatta, sarà realizzata una “credenziale” su cui annotare i timbri di luoghi di accoglienza, aziende agricole visitate, uffici turistici, parrocchie, bar o ristoranti incontrati lungo il cammino a dimostrazione del percorso effettuato. Questo, oltre che un simpatico ricordo, creerà un legame con strutture e luoghi e permetterà alla fine di ricevere, a chi completerà uno o più percorsi, un attestato, una sorta di “Compostela” finale.

Tali documenti saranno rilasciati o dagli uffici turistici o da luoghi aperti con continuità, diffusi sul territorio.

Festival dei Cammini

Nel quadro delle iniziative di promozione e valorizzazione dei cammini realizzati, saranno organizzati “Festival dei Cammini”, occasioni che servano a fare il punto sull’avanzamento dell’iniziativa, a far conoscere queste opportunità al pubblico locale, a offrire una opportunità in più a chi sarà in cammino in quel momento. Nei festival saranno organizzati incontri e conferenze sul mondo dei cammini e del turismo slow, offerte le possibilità di esperienze, la possibilità di trovare artigiani all’opera e prodotti che normalmente fanno parte delle realtà presenti lungo i cammini (comprese le specialità enogastronomiche del territorio). Inoltre, a seconda degli anniversari dei personaggi che fanno grande il Mugello, saranno organizzati appuntamenti culturali e ricreativi, che peschino nelle tradizioni e nella cultura dei luoghi e nelle loro tradizioni.

venerdì 9 maggio 2025

