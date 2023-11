Premio Nazionale per ITS Energia e Ambiente: raccontare l’Eccellenza Formativa nel Settore Energetico

ITS Energia e Ambiente, l’istituto di eccellenza post diploma per le nuove professioni in ambito energetico e green con sede ad Arezzo, Siena e Firenze, è stato premiato a livello nazionale nell’ambito del Premio Storie di Alternanze e Competenze. Il concorso alla sua sesta edizione, promosso da UnionCamere e dalle Camera di Commercio italiane in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è dedicato ai migliori video racconti delle esperienze di alternanza (PCTO, alternanza rafforzata, tirocinio curriculare e apprendistato) realizzate dagli studenti delle scuole superiori di secondo grado e degli ITS Academy.

Tra le categorie in concorso la sostenibilità ambientale, tema al centro della proposta formativa della Fondazione, che negli ultimi anni ha saputo innovarsi sempre più per rispondere alle nuove tendenze del settore legate alla transizione energetica ed ecologica in atto.

Presente alla cerimonia di premiazione tenutasi a Verona a Job Orienta, il salone nazionale dedicato alla formazione ed orientamento,assieme alla Camera di Commercio Arezzo – Siena lo staff ITS di ITS Energia e Ambiente ha ritirato il 3 premio per il video racconto del progetto “Energia e ambiente 4.0 -Tecnico Superiore dei sistemi energetici e ambientali”, il percorso formativo in alto apprendistato, realizzato assieme a Centria, azienda del gruppo Estra e partner quest’ultimo della Fondazione, che ha consentito l’assunzione dello studente al termine dei due anni.

“Siamo molto orgogliosi del riconoscimento ricevuto per questo progetto che rappresenta una vera eccellenza dal punto di vista dell’alternanza tra istruzione e lavoro – dichiara il Presidente di Estra e della Fondazione ITS Energia e Ambiente Francesco Macrì – Un maggiore dialogo tra formazione e sistema imprenditoriale si traduce oggi in un elemento strategico per molte delle filiere produttive del Paese, tra cui quella energetica ed ambientale, il cui sviluppo futuro si gioca anche su innovazione e nuove competenze qualificate. In questa prospettiva gli ITS Academy rappresentano il segmento formativo più indicato a cogliere e realizzare la sfida.”

Il corso biennale, di 1200 ore complessive, ha prodotto una perfetta integrazione tra periodi di formazione esterna, in aula e laboratorio presso le sedi ITS, e periodi di formazione interna presso l’azienda, la quale è stata coinvolta in prima linea nella definizione del progetto e del piano didattico.

Un’ opportunità strategica per tutti i soggetti coinvolti poiché ha permesso la creazione di un percorso di alta formazione specializzante rispondente alle specifiche esigenze dell’impresa, sui temi della digitalizzazione e dell’utilizzo dei sistemi tecnologici a basso impatto ambientale, di cui lo studente partecipante ha potuto beneficiare in termini di inserimento lavorativo.

L’ innovazione 4.0 e la capacità di aderenza ai fabbisogni del mercato del lavoro sono i tratti distintivi di una scelta formativa post diploma, come quella degli ITS, che dimostra essere lo strumento ideale per investire nel talento e nel futuro professionale dei giovani – conclude Macrì.

Per poter avviare un percorso di carriera nel settore dell’efficientamento energetico, delle energie rinnovabili e della sostenibilità, vi è ancora la possibilità di iscriversi ai corsi post diploma di Fondazione ITS Energia e Ambiente.

Sono state infatti riaperti, fino al 31/12/2023, i termini per le iscrizioni ad alcuni dei corsi post diploma avviati lo scorso ottobre: Sustainability Manager 23, Energy4Industry 23 e Ambiente 23.