Prato, per ‘Notti dell’Archeologia’ a Gonfienti un concerto al tramonto e la visita guidata al Mulino

Le Notti dell’Archeologia fanno tappa a Gonfienti, con una speciale serata-evento tra musica, cultura e archeologia: giovedì 17 luglio, a partire dalle 20.30, il Mulino di Gonfienti ospiterà un concerto al tramonto a cura della Scuola di Musica “Giuseppe Verdi” di Prato, seguito da una visita guidata al complesso del Mulino, sede delle attività di restauro e diagnostica della Soprintendenza, con un’area espositiva ricca di reperti provenienti dal territorio.

La performance musicale, a cura del musicista Davide Iadicicco, si configura come una lezione-concerto alla scoperta della fisarmonica: un viaggio affascinante attraverso i secoli che segue l’evoluzione di uno strumento dalla straordinaria versatilità, con un percorso musicale che ne esplora le molteplici sfaccettature in un dialogo tra epoche, stili e culture differenti; il programma vede in scaletta brani di autori molto diversi tra loro come Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, Luciano Fancelli, Krzysztof Olczak, lo stesso Iadicicco e altri ancora.

L’evento è organizzato dal Museo di Palazzo Pretorio in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, e fa parte del calendario di iniziative della venticinquesima edizione della rassegna Le Notti dell’Archeologia, promossa dalla Regione Toscana, che quest’anno ha come tema “Gli Etruschi e la loro fortuna”, e che prevede – dal 28 giugno al 3 agosto – un’ampia serie di eventi in tutta la regione, con visite e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti; è necessaria la prenotazione al numero 0574 1837859 o alla mail museo.palazzopretorio@comune.prato.it.