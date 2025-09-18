Poggibonsi, Alcide Club Gourmet riparte dai sapori della costa di Bolgheri

Giovedì 25 settembre, dalle ore 20, il ristorante Alcide di Poggibonsi ospita un nuovo appuntamento del “Club Gourmet” che riparte dopo la pausa estiva con i sapori di Bolgheri portando a Poggibonsi uno dei più intriganti ristoranti della Costa degli Etruschi e l’azienda vinicola Le Fornacelle.

La cena – degustazione vedrà protagonisti Teresa Colia e Marco Marucelli, chef e maître del rinomato ristorante Pesciolino di Marina di Castagneto Carducci. La serata sarà un viaggio nei sapori autentici della Costa di Bolgheri, accompagnato da una selezione di vini pregiati.

Il ristorante Pesciolino è noto per la sua cucina che celebra i sapori del mare e della tradizione locale con ingredienti freschi e piatti che combinano creatività e rispetto per le radici gastronomiche della Costa di Bolgheri molto legate al pesce azzurro alleato della salute, della cucina mediterranea e considerato “sostenibile” perché ancora abbondante nei nostri mari.

Si parte con un antipasto a buffet finger food, dove ogni piatto racconterà una storia di mare e tradizione. Si inizierà con i classici mini burger del Pesciolino, seguiti da tacos con mousse di palamita e polvere di cappero. Lo chef di Alcide, Loris Parigi, proporrà invece alici croccanti servite con un gazpacho freddo di pomodoro, mousse di baccalà accompagnata da un cracker al nero di seppia e una tartare di ricciola con mousse di avocado e germogli di ravanello rosa.

Con questo trionfo di prelibatezze a base di pesce azzurro è abbinato il primo dei 4 vini in degustazione dell’azienda Le Fornacelle. Si tratta del vermentino in purezza “Zizzolo” un Bolgheri Doc proveniente dalla “vigna dello Zizzolo” e vinificato in acciaio a temperatura controllata.

La cena proseguirà con due portate principali che promettono di stupire i palati più esigenti. La chef de Pesciolino, Teresa Colia, presenterà il fagottino di pappa al pomodoro con ragù di tonno alalunga, abbinato al vino Fornacelle Bianco Toscana IGT, un monovarietale 100% Semillon, vitigno originario della regione di Bordeaux, e affinato in barrique di rovere francese (produzione limitata a 4mila bottiglie). La seconda portata dello chef Loris Parigi vedrà protagonista un trancio di leccia, impreziosito dal finocchietto selvatico e servito su una purea di sedano rapa, patate, erba cipollina e cipolla di Certaldo croccante. Per questa proposta, il vino selezionato è lo Zizzolo Rosso Bolgheri DOC, dal classico blend bordolese della zona: 60 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon.

Il finale della serata sarà dedicato ai dolci, con un pre dessert di sorbetto all’arancia rossa di Sicilia IGP, proveniente dalla celebre Gelateria Dondoli. A seguire, la pavlova ai frutti rossi, presentata da Teresa, chiuderà la cena – degustazione in bellezza, accompagnata dal vino d’eccezione. Si tratta di “Vincenzino, vendemmia tardiva, Toscana Igt”. Dedicato a Vincenzino Billi, padre del produttore di Le Fornacelle, è un Fiano, vitigno bianco che regala aromaticità e buona struttura. I grappoli restano ad appassire sulla pianta fino a metà novembre per poi essere raccolti a mano e vinificati in acciaio.

Le Fornacelle è una rinomata azienda vinicola situata nella zona di Bolgheri, in Toscana. È conosciuta per la produzione di vini di alta qualità, che riflettono il territorio unico e la tradizione vinicola della regione.

Grazie alla collaborazione delle aziende coinvolte e per lo spirito divulgativo e non commerciale della serata, il prezzo della cena – degustazione è limitato a 64 € all inclusive.

Trattandosi di prodotti che arrivano a Poggibonsi appositamente per la serata, è necessario prenotare chiamando il numero +39 0577 937501 (interno 2), inviando un messaggio WhatsApp al +39 375 5627553, oppure scrivendo a info@ristorantealcide.com. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.ristorantealcide.com. I posti disponibili sono limitati per garantire la piacevolezza della serata.