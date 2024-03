Pistoia, il mondo dei comics protagonista a Climate Fiction Days

Il mondo nel futuro, con gli alieni che studiano gli effetti del cambiamento climatico. Un racconto illustrato che a una prima scorsa potrebbe sembrare comico. Ma che entrando più nel profondo fa capire quanto sia necessario mettere in atto serie politiche di salvaguardia dell’ambiente. Il racconto è quello di “Non è mica la fine del mondo” (Rizzoli, 2017), opera di Francesca Riccioni realizzata insieme al compianto fumettista Tuono Pettinato che sarà presentata sabato 23 marzo dalle 12 alle 13 per ‘Universo Comics’ al Climate Fiction Days di Pistoia. All’evento saranno presenti anche Andrea Coccia, giornalista e scrittore tra i fondatori di ‘La Revue Dessinée Italia’, e Alice Favaro del Laboratorio per lo studio letterario del fumetto (Università Cà Foscari di Venezia).

Nel pensare a come comunicare correttamente gli effetti del riscaldamento globale, l’autrice ha puntato a un approccio che tenesse in equilibrio crudezza e moderazione. Il risultato è stato questo lavoro fatto con il fumettista pisano Tuono Pettinato, alias di Andrea Paggiaro, scomparso nel 2021 a 44 anni per una grave malattia. L’idea è nata, racconta Francesca Riccioni, durante un viaggio di ritorno dalla pampa argentina. «Facciamo una guida destinata agli alieni, alieni che sbarcheranno sulla Terra quando gli umani si saranno estinti. Dici che è troppo?». La riposta di Tuono Pettinato fu entusiasta: «Tranquilla, lo ambientiamo in un futuro remotissimo e applichiamo l’equazione tragedia + tempo = commedia, non se ne accorgerà nessuno che gli umani sono tutti morti!». «Pose una sola condizione – racconta Riccioni – che gli alieni fossero parte integrante della storia. Aveva troppa voglia di divertirsi a disegnarli. Come potevo dirgli di no?»

La presentazione di “Non è mica la fine del mondo” è uno degli appuntamenti di “Climate Fiction Days”, il primo festival letterario in Italia dedicato interamente alla letteratura sul cambiamento climatico. L’iniziativa, promossa dal Comune di Pistoia, dalla Biblioteca San Giorgio e dall’associazione culturale Cartabianca, si svolgerà il 22 e 23 marzo nei locali della stessa biblioteca (in via Sandro Pertini, 340, a Pistoia). Il progetto è ideato da Alessandra Repossi, nota scrittrice e traduttrice, che ne è anche la direttrice artistica. In arrivo, scrittori e scrittrici che presenteranno le loro opere, ma anche traduttrici e illustratori, con un’anteprima nazionale: la presentazione (il 23 marzo ore 15) di “Signor Salsiccia” (Bompiani) dell’autore sardo Flavio Soriga.

L’evento è sostenuto da Giorgio Tesi Group, Mati 1909 e Vannucci Piante. Per la gestione logistica si ringrazia l’associazione Isole nel Sapere di Pistoia. Media partner dell’evento è Luce! Libreria dell’evento è Lo Spazio Pistoia – Bacaro.