Firenze Comics, Enzo Draghi e Elisa Rosselli ospiti della VII edizione

Lui ha fatto cantare generazioni di bambini che sognavano davanti alla avventure romantiche di Mirko e Licia. Lei è la voce ufficiale che interpreta le canzoni delle fatine più amate del mondo dei cartoon. Stiamo parlando di Enzo Draghi, cantautore, compositore, arrangiatore e cantante di numerose tra le sigle più amate dei cartoni animati degli anni ’80-’90, e di Elisa Rosselli, autrice e produttrice artistica, nonché cantante ufficiale delle sigle delle Winx.

Saranno loro gli artisti della musica più attesi alla VII edizione di Firenze Comics, in programma nel primo fine settimana di settembre a Villa Montalvo (Campi Bisenzio)

“Mi fa molto piacere tornare a Firenze dove, circa 11 anni fa, nel maggio 2012, venni invitato alla convention dell’associazione culturale TV-PEDIA per essere omaggiato con un premio alla carriera, cogliendo pure l’occasione per godermi un po’ di quella inestimabile perla di città che tutto il mondo ci invidia – è il commento del maestro Draghi-. Il 3 settembre prossimo sarò ospite del Firenze Comics Edizione 2023 ed avrò invece l’occasione di cantare insieme, spero, ad un folto numero di irriducibili appassionati fiorentini, alcuni indimenticabili miei brani anni ’80 e ’90 entrati nella mente e nel cuore di diverse generazioni: non potranno mancare Lupin l’incorreggibile Lupin, Una spada per Lady Oscar, Tutti in campo con Lotti oppure I cinque Samurai. Non mancheranno anche alcune canzoni tratte dalla saga dedicata alla storia d’amore tra Licia e Mirko dei Bee Hive. È per me sempre una grande ed intensa emozione rendermi conto di poter riaccendere la memoria dell’infanzia in tanti uomini e donne cresciuti con le mie creazioni musicali e/o con il suono della mia voce…Veramente qualcosa di magico a cui è impossibile abituarsi, perché ogni volta è splendidamente diverso.”

“Firenze occupa un posto speciale nel mio cuore – sono le parole di Elisa Rosselli -, è la città dove ho studiato lirica, dove ho formato la mia prima band, dove ho iniziato a scrivere e registrare le mie prime canzoni e dove vive una parte della mia famiglia.

Sono molto felice di poter restituire un po’ di magia alla mia città del cuore e lo farò attraverso un live show che racchiude le canzoni più iconiche di “Winx Club” firmate da me e che hanno accompagnato intere generazioni di fan in tutto il mondo. Sará un viaggio tra i ricordi, una vera esplosione di emozioni!”

La due giorni di Firenze Comics inizia la mattina alle 10 e si conclude la sera alle 21

Ingresso 10€; ridotto 6/13 anni 5€

Info: firenzecomics@gmail.com

3291059220