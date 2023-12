Pisa, feste di Natale e Capodanno sulle Mura 

Le Mura di Pisa sono pronte per festeggiare il periodo natalizio. La passeggiata in quota regala ai visitatori la vista unica della città dall’alto: dalle bellezze di piazza dei Miracoli ai lungarni, una camminata urbana di 3 km a 11 metri d’altezza immersi nel verde cittadino, con 4 punti di accesso e app gratuita per scoprire i segreti delle Mura. Apertura tutti i giorni dal lunedì alla domenica compresi Santo Stefano, Capodanno ed Epifania dalle 10 alle 17 con ultimo ingresso alle 16.30; unico giorno di chiusura lunedì 25 dicembre.

Sabato 23 dicembre, con replica sabato 30 dicembre, le Mura si animano con il tour cinematografico a cura di Acquario della Memoria, un racconto originale che, attraverso proiezioni ed audio immersivi, permette di rivivere la storia della città dall’epoca romana alle glorie medievali, dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri. Dal funzionamento ingegnoso delle terme romane alle vicende della fabbrica Marzotto passando per i fasti della Repubblica Marinara e la vita di Laura Ruschi: partenza alle 18 da Torre Piezometrica (Polo Fibonacci, ex Marzotto, con accesso dal camminamento ciclopedonale all’esterno delle Mura che si raggiunge da via San Francesco o da via Vittorio Veneto), con arrivo alle 19.30 circa in Piazza dei Miracoli. La lunghezza della passeggiata è di circa 2 chilometri. Biglietti a 10 euro (più 1,50 euro di prevendita), gratuito per gli accompagnatori di persone diversamente abili, consigliato per un pubblico dai 12 anni in su. Prenotazione consigliata fino a esaurimento dei posti disponibili. Info chiamando il numero 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, sul sito www.muradipisa.it , sull’App Mura di Pisa, prenotazioni su https://bit.ly/MuraNightExperience. Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno salire e scendere all’ascensore di Torre Piezometrica.

CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l’associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell’architettura militare dell’epoca, un segno della grandezza della Repubblica Pisana e oggi un punto di vista privilegiato da cui ammirare la città.

Il progetto Mura di Pisa Night Experience è ideato e sviluppato dall’associazione culturale Acquario della Memoria e sostenuto dalla Fondazione Pisa, in collaborazione con altri partner fra cui Ati Mura di Pisa (CoopCulture, Itinera, Promocultura), Comune di Pisa, Mappa Lab – Università di Pisa – Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Nanof, Internet Festival, Alma Artis Academy.