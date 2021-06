PISA – Mura d’estate: visite guidate in notturna e aumento aperture

Inizia l’estate e si moltiplicano le occasioni per salire sul percorso in quota delle Mura di Pisa dove, passeggiando a 11 metri di altezza, si ammirano le bellezze della città e splendidi panorami da una prospettiva privilegiata, immersi tra gioielli architettonici e verde urbano. Aumentano i giorni di apertura e si ampliano gli orari: per tutto luglio e agosto le Mura saranno aperte dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 20, ultimo accesso possibile alle 19.30. «Un altro rilevante segnale di accoglienza che Pisa dà ai suoi ospiti e visitatori – dichiara l’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini – Questo nostro importante percorso in quota potrà infatti consentire loro di godere in piena sicurezza delle bellezze architettoniche e paesaggistiche della nostra città».

Inoltre per godere dello spettacolo di Pisa sotto le stelle, approfittando delle temperature più fresche della sera, tutti i venerdì fino al 20 agosto compreso Mura by night: visite guidate in notturna. I partecipanti riceveranno in dotazione speciali luci ‘a collana’ e saranno accompagnati da una guida in un percorso mozzafiato ricco di storia: da piazza dei Miracoli passando per le terme romane dei ‘Bagni di Nerone’ e la chiesa di San Zeno, fino al complesso razionalista ‘Polo Marzotto’. Non mancheranno scorci unici di Pisa, a partire dai campanili e dalle facciate delle chiese come Santa Caterina e San Francesco che svettano sopra i tetti cittadini. Due turni con partenze alle 21 e alle 21.30 da Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli ed arrivo alla Torre Piezometrica. Biglietti a 5 euro (più 1,50 euro di prevendita), gratuito per bambini sotto gli 8 anni e per accompagnatori di disabili. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, sul sul sito di Coopculture al link http://bit.ly/BigliettiMura , oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura.

E non è finita: durante i mesi di luglio ed agosto arriveranno altre sorprese tutte da scoprire.

Per le visite durante gli orari giornalieri biglietto intero a 3 euro, ridotto a 2 euro per i residenti, gratis per i bambini fino a 8 anni. Salite e discese da tutti gli accessi: Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli, Torre Piezometrica, Piazza delle Gondole, Torre di Legno, ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura. Tutto secondo le regole Covid con un contingentamento negli ingressi orari per evitare assembramenti. Per motivi di sicurezza il percorso chiude in caso di maltempo come pioggia e vento forte. Per le persone diversamente abili salita e discesa alla Torre Piezometrica, in Piazza delle Gondole e alla Torre di Legno dietro piazzetta del Rosso.

CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l’associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell’architettura militare dell’epoca, un segno della grandezza della Repubblica Pisana e oggi un punto di vista privilegiato da cui ammirare la città.