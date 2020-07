PESCIA – Notti dell’archeologia: giovedì 16 luglio la conferenza di Francesco Tanganelli

Torna anche quest’anno a Pescia l’appuntamento per Le Notti dell’archeologia.

Nell’ambito di questa manifestazione, promossa dalla Regione Toscana, il dott. Francesco Tanganelli (Università degli Studi della Basilicata) terrà una conferenza dal titolo Erudizione, ricerca, prospettive: riflessioni sul ruolo dell’archeologia in Valdinievole. La conferenza avrà luogo giovedì 16 luglio, a partire dalle 21:15, nella Piazza del grano di Pescia, che per l’occasione sarà allestita in forma di arena estiva per spettacoli, con accesso libero (nel rispetto delle normative vigenti per il contrasto al covid-19).

Nella sua veste di archeologo, Francesco Tanganelli traccerà una panoramica degli studi e delle conoscenze sull’archeologia del territorio di Pescia e Valdinievole, a partire dalle ricostruzioni erudite del Seicento, fino alle ricerche effettuate nel secolo scorso, e alle possibilità di valorizzazione del patrimonio locale.

Sarà un’occasione per discutere e riflettere, insieme con le autorità intervenute e con i cittadini, sulla questione del Museo Archeologico di Pescia, i cui materiali giacciono ormai da circa dieci anni nei magazzini comunali, e per confrontarsi su una serie di importanti progetti e proposte portati avanti dall’Istituto Storico Lucchese, che potrebbero aiutare a salvaguardare e valorizzare (anche in senso turistico) importanti emergenze monumentali del territorio.