Perché l’America non smette mai di attirare l’interesse dei viaggiatori?

Dalla sua scoperta, l’America ha saputo incarnare il sogno a cui tanti aspirano, non solo per cambiare vita e trasferirsi definitivamente, ma anche per trascorrere qualche settimana, immaginando, per un po’, di vivere esattamente come si vede nei film.

D’altra parte, molto del sogno americano, ci giunge proprio dalle pellicole cinematografiche che, un pezzetto alla volta, ci hanno mostrato le infinite combinazioni di città, parchi e panorami che questo continente è in grado di regalare a chi desidera scoprirlo.

La ricchezza di luoghi da vedere è tale che ogni viaggio diventa un percorso su misura, una sorta di puzzle fatto di mete leggendarie e scoperte più intime.

C’è la costa Est, ad esempio, con città come New York, intramontabile nella sua energia. Una metropoli che offre tutto, dai grattacieli di Manhattan ai parchi verdi, come Central Park, passando per musei e quartieri dal carattere fortissimo.

Poco più a sud, Washington D.C. regala un’esperienza diversa, più sobria e istituzionale, dove la storia americana si tocca con mano, tra il Mall e i suoi monumenti.

Boston, invece, è la città ideale per chi ama camminare e respirare cultura tra edifici storici e l’atmosfera universitaria che la caratterizza.

Dall’altra parte del Paese, la West Coast è il regno dei grandi contrasti. San Francisco accoglie con il Golden Gate, i tram che salgono e scendono dalle colline e una cultura progressista e creativa.

Los Angeles sinonimo di sogno Hollywoodiano, ma anche spiagge e quartieri dalle mille sfaccettature.

Scendendo ancora si arriva a San Diego, dove la vita si muove a un ritmo più lento, scandito dal mare.

Oltre alle città, l’America è soprattutto natura. Il Grand Canyon lascia senza parole, la Monument Valley sembra portare dentro un film western, i parchi dello Utah e dell’Arizona offrono scenari che cambiano a ogni curva.

Più a nord, ancora, c’è Yellowstone che è un trionfo di geyser e animali selvatici, mentre Yosemite è la quintessenza della montagna americana, con cascate, boschi e pareti granitiche.

Non si possono dimenticare, poi, luoghi come la Florida, che combina spiagge bianche, le atmosfere vivaci di Miami e la dimensione dei parchi divertimento di Orlando, né la Louisiana, con New Orleans e il suo cuore musicale.

Il fascino degli Stati Uniti, insomma, è tutto nella sua varietà culturale, ogni Stato ha un’identità precisa, dalla cucina tex-mex del Sud-ovest alle atmosfere bohémien del New England, dal jazz al rock, dai deserti sconfinati alle metropoli. In mezzo, una rete infinita di strade che collegano tutto, pensate proprio per essere percorse con calma.

Chi sogna di affrontare questo viaggio con la famiglia deve però mettere in conto distanze enormi e spostamenti frequenti.

La bellezza di un itinerario così ricco è anche nella sua complessità, con voli interni, auto a noleggio, prenotazioni, clima variabile e, soprattutto, un sistema sanitario tra i più costosi al mondo, che richiede un’attenzione speciale alla preparazione.

Partire con la famiglia per gli Stati Uniti, come spesso si sceglie di fare, significa desiderare un viaggio da ricordare per tutta la vita, ma vuol dire anche confrontarsi con un Paese che non perdona l’improvvisazione, soprattutto quando si parla di salute e imprevisti.

In questo contesto, una copertura come l’assicurazione viaggio USA di Imaway rappresenta un elemento di tranquillità prezioso.

La protezione si distingue per il massimale elevato sulle spese mediche, fino a 5 milioni di euro, con pagamento diretto alle strutture, evitando esborsi anticipati, che negli USA possono essere ingenti. A questo si aggiunge l’assistenza h24 in italiano, una sicurezza in più quando si viaggia con bambini o persone anziane.

Per le famiglie è utile anche la copertura per bagagli e dispositivi elettronici, che tutela oggetti fondamentali quando ci si muove molto, e le garanzie per annullamenti e interruzioni, che proteggono il viaggio già dalla fase di partenza.

Con una rete di servizi di questo tipo, un itinerario complesso diventa più semplice da gestire, permettendo di assaporare meglio la bellezza del viaggio.