Oasi Dynamo presentato alla Camera come modello di gestione privata per tutela biodiversità

Il 22 luglio 2025 Oasi Dynamo sarà tra i protagonisti della conferenza organizzata dal WWF Italia alla Camera dei Deputati, dedicata alla presentazione di una proposta di legge sulle aree OECM (Other Effective area-based Conservation Measures), strumenti innovativi di conservazione riconosciuti dal nuovo quadro globale della biodiversità.

Tra le realtà selezionate dal WWF per raccontare esperienze concrete e replicabili di gestione efficace della biodiversità, è stata infatti individuata anche Oasi Dynamo, riserva naturale affiliata al WWF e situata sull’Appennino pistoiese. Con oltre 1000 ettari di estensione, l’Oasi rappresenta un esempio di eccellenza nella conservazione attiva del territorio, dove tutela ambientale, ricerca scientifica, educazione alla sostenibilità e agricoltura rigenerativa convivono in un sistema integrato.

Nel corso della conferenza – che si terrà a Roma presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati – Giulia Santalmasi interverrà in rappresentanza di Oasi Dynamo, portando la voce del settore privato in un momento di confronto tra istituzioni, mondo scientifico e associazioni, volto a rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato nella protezione del patrimonio naturale. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Vicepresidente della Camera dei deputati, Sergio Costa, e vedrà gli interventi di Gaetano Benedetto, Marco Galaverni e Ilaria Scarpetta per WWF Italia. A moderare sarà Dante Caserta, responsabile area legale e istituzionale dell’associazione.

La presenza di Oasi Dynamo tra i casi studio selezionati conferma il valore di un approccio sistemico alla conservazione, capace di coniugare azione locale e visione internazionale, e riconosce il ruolo dell’Oasi come laboratorio a cielo aperto per sperimentare modelli sostenibili e innovativi di gestione del territorio.