Nel Chianti pace, ambiente e giornalismo d’inchiesta al 36° Tignano Festival

La 36ma edizione del Tignano Festival per l’Ambiente e l’Incontro tra i Popoli di Barberino Tavarnelle presenta quest’anno un cartellone che alterna agli incontri di riflessione sui temi della pace e della salvaguardia dell’ambiente alcuni, con dei

La rassegna che si svolge presso il Castello di Tignano gode del patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della collaborazione del Comune di Barberino Tavarnelle. Oltre a organizzare la manifestazione, ogni anno il Comitato culturale Tignano presieduto da Paolo Gianni assegna un premio per l’Ambiente e uno per la Pace a personalità che si sono distinte nella salvaguardia dell’ambiente e come ambasciatori dell’incontro tra i popoli.

Venerdì 27 giugno ore 21.30 l’inaugurazione con il conferimento del Premio Incontro tra i Popoli ad Alessandro Bergonzoni. Comico, cabarettista, drammaturgo, scrittore, umorista, attore, artista visivo e paroliere si è da sempre distinto prendendo posizione pubblicamente contro qualsiasi forma di guerra. L’incontro sarà moderato da Leonardo Magnani dell’Associazione Cultura della Pace e vedrà gli interventi di Simonetta Gola, direttrice comunicazione di Emergency. Ingresso libero.

Sabato 28 giugno ore 21:30 la Notte celtica con le musiche irlandesi dei Willos’. Un’occasione per celebrare la visione olistica della vita legata a Madre Terra. Ingresso libero.

Giovedì 3 luglio alle 21:15 l’omaggio a Pier Paolo Pasolini nel 50esimo anniversario dalla sua scomparsa. Franco Zabagli del Gabinetto Viesseux di Firenze guiderà l’incontro moderato da Anna Soldani. Saranno proiettati due cortometraggi e si parlerà della “critica della modernità” del noto intellettuale. Ingresso libero.