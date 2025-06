Siena Jazz celebra la Festa della Musica con i Conservatori Europei e Internazionali

Proseguono con successo le collaborazioni di Siena Jazz all’insegna dell’internazionalizzazione e della cooperazione territoriale dell’Accademia musicale senese in occasione della celebrazione della Festa europea della Musica. Al via il progetto Blended Intensive Programme, programma intensivo di scambi didattico-artistici, finanziato dal Programma Erasmus+, che vedrà a Siena l’arrivo di 15 giovani musicisti provenienti da tre prestigiose accademie musicali europee, Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music (Riga, Lettonia) e l’Hochschule für Musik und Theater di Hamburg (Germania) e Dublin City University (Dublino, Irlanda). Il progetto vedrà anche la partecipazione di musicisti internazionali, Rezo Kiknadze, compositore e docente presso il Tbilisi State Conservatoire (Tblisi, Georgia) e il pianista e compositore Frank Carlberg, docente presso il New England Conservatory (Boston, Massachussets, USA) che saranno ospiti dell’Accademia grazie agli ormai consolidati accordi internazionali all’interno del programma Erasmus+ per le cooperazioni al di fuori dell’Unione Europea.

Si conferma così l’interesse di Siena Jazz a promuovere le collaborazioni con musicisti di tutto il mondo nell’ottica dell’internazionalizzazione e della crescita artistica e professionale di studenti e docenti, ponendosi come eccellenza nazionale del settore jazzistico e punto di riferimento nel panorama europeo, per promuovere al contempo il territorio senese come luogo strategico della ricerca e formazione artistica di qualità.

Appuntamento con le performances dei musicisti ospiti il 21 giugno alle ore 18.30 presso il Bastione San Domenico della Fortezza ad ingresso gratuito. Tutti gli artisti ospiti si esibiranno sul palco con i migliori allievi di Siena Jazz, supportati dal Coordinatore Erasmus e docente di chitarra dei corsi universitari di Siena Jazz, M° Francesco Fiorenzani.

L’evento si inserisce all’interno del ricco palinsesto culturale che l’Accademia senese presenta nel mese di giugno con la rassegna di concerti che ha avuto inizio ad inizio mese e che si concluderà il 27 giugno. Oltre 50 gruppi musicali, formati da docenti di fama internazionali e studenti dei corsi accademici di Siena jazz, si alterneranno sul palco di Vivi Fortezza presso il Bastione San Domenico della Fortezza Medicea per un totale di 12 serate musicali offerte alla Città, sempre ad ingresso gratuito. Da sempre punto di forza dell’offerta formativa di Siena Jazz, ulteriore stimolo per gli studenti nella scelta tra le varie offerte sul territorio nazionale, è la possibilità di suonare con i propri docenti e potersi esibire a fine anno accademico davanti alla comunità senese, in un luogo suggestivo e che fa da cornice ad uno dei momenti più attesi dalla comunità tutta.

Grande attesa, dunque per la Festa della Musica il 21 giugno insieme alle eccellenze europee, in attesa anche del lancio dei concerti internazionali dell’International Summer Workshop 2025.